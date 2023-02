Rejtélyes fémgömb sodródott a partra Japánban

Nagyon furcsa és megmagyarázhatatlan, legalábbis eddig meg nem magyarázott dolgok történnek világszerte. A múlt héten az Egyesült Államok fölött három olyan valamit is lelőttek amerikai vadászgépek, amikről senki az ég világon nem tudja azóta se megmondani, hogy mik lehettek, és miért voltak ott.

Most pedig Japánban mosott partra a tenger egy rejtélyes, rozsdás, szférikus izét, amit látva a hatóságok is csak vakargatják a fejüket. Annyit lehet tudni, hogy ez a valami egy fémgömb, nagyjából másfél méter az átmérője, üreges, és a kiérkező tűzszerészek szerint nem bomba. Innentől fogva viszont csak kérdések vannak, válaszok nincsenek.

A fémgömb, amit a helyiek már Godzilla tojásának és földönkívüli űrhajónak, vagy kínai kémbójának is tituláltak, Hamamacu városánál ért partot. A tárgyat felfedező járókelők értesítették a rendőrséget, akik rögtön tűzszerészekkel és egy röntgen készülékkel érkeztek a helyszínre. Előtte viszont pár civil is megvizsgálta a tárgyat, a japán köztévének legalábbis egy arra járó futó azt nyilatkozta, megpróbálta elgörgetni a gömböt, de akárhogy is veselkedett neki, az nem mozdult. (BBC)