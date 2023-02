Egy túszt már kiszabadítottak Pápua Új-Guineában

Elengedték egyik túszukat a Pápua Új-Guinea-i túszejtők, jelentette a Guardian. A szigetországban a hétvégén raboltak el egy ausztrál professzort és három helyi kutatótársát, akik közül most egy nőt engedtek szabadon az emberrablók.

photo_camera Pápua-Új-Guinea kietlen hegyvidéke

A hatóságok tudomása szerint a még fogságban levő három túsz egészségi állapota kielégítő lehet.

"A nő szabadon engedése pozitív fejlemény, folytatjuk a tárgyalásokat a még fogságban levő két pápua nő és az új-zélandi állampolgár kiszabadítása érdekében" - közölte David Manning Pápua Új-Guinea-i rendőrfőnök az ausztrál professzorra utalva, aki bár ausztrál lakos, de új-zélandi állampolgár.

A professzor a pápuai hegyvidéken, a Bosavi-hegy környékén végzett kutatásokat három helyi hallgatójával, amikor egy fegyveres banda vasárnap elrabolta őket. A helyi rendőrség egyik vezetője, John Kale tájékoztatása szerint elrablásuk után a túszokat környékbeli falvakban rejtegették, így tartani lehet attól, hogy újra továbbállnak velük a sűrű dzsungelban.

A túszejtők a pápuai és az ausztrál kormánytól is váltságdíjat követelnek. Manning rendőrfőnök "opportunistaként" jellemezte őket, a helyzetet pedig "kényesnek" írta le. Mint mondta, túsztárgyalóik békés megoldást keresnek a helyzetre, de kommandósaik is készen állnak, hogy gyorsan beavatkozhassanak, ha bármelyik túsznak bántódása esne. Amennyiben a túszejtők nem működnek együtt, az "az életükbe kerülhet", mondta.

Manning egyben mindenkit óva intett az álhírek terjesztésétől a közösségi médiában, mivel az olyan pletykák, mint például az, hogy külföldi katonai erők is részt vesznek a túszok kiszabadításában, az egész műveletet veszélyeztetik, és tragikus következményekkel járhatnak. "Minden közösségimédia-használót és admint arra szólítok, hogy ne posztoljanak semmit, amit hivatalosan nem erősítettek meg" - mondta. (Via The Guardian)