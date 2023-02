Meglőttek egy rendőrt Észak-Írországban

Ismeretlen tettesek meglőttek egy szolgálaton kívüli rendőrt az észak-írországi Omaghban. A rendőrt válságos, de stabil állapotban kezelik a közeli Londonderry kórházában. A BBC értesülései szerint a rendőrt több lövés is érte.

photo_camera Helyszínelő a Killyclogher úton Omagh városában, ahol a sportpályák közelében ismeretlen fegyveresek meglőttek egy, terroristák és maffiózók ellen is nyomozó rendőrt, akit most válságos állapotban kezelnek a kórházban. Fotó: Oliver McVeigh/PA Images via Reuters Connect

Észak-Írországban 2017 januárja óta most először támadtak fegyveresek rendőrre. Omagh és Londonderry környéke az Észak-Írországban évtizedeken át dúló korlátozott szektariánus polgárháború egyik legfőbb csatatere volt. Most egyelőre még nem tudni, hogy kik és milyen indítékból támadtak az észak-ír rendőrség, a PSNI munkatársára, aki a BBC értesülései szerint az ír republikánusok egyik szélsőséges frakciójának merényletei ügyében nyomozott, de részt vett szervezett bűnözői csoportok gyilkosságainak nyomozásában is.

A támadást a legnagyobb republikánus, katolikus pártok képviselői, valamint a britpárti protestáns pártok vezetői egyaránt elítélték. Michelle O'Neill, a republikánus Sinn Féin alelnöke, a jelenleg nem működő észak-ír kormány volt miniszterelnök-helyettese felháborítónak és szégyentelinek nevezte. Legnagyobb riválisa, a britpárti protestáns Demokratikus Unionista Párt elnöke, Sir Jeffrey Donaldson "gyávák által elkövetett támadásról" beszélt. De elítélte a támadást Rishi Sunak brit és Leo Vardakar ír miniszterelnök is. (Via MTI)