Rengeteg a le nem bomló vegyi anyag Európában

Európa szerte több ezer helyszínen találtak magas koncentrációban olyan szennyező anyagokat, amelyek természetes úton nem bomlanak le, azonban a szervezetben felhalmozódnak és mérgezők lehetnek - írja a Guardian. Az „örök vegyi anyagok” előfordulásáról most térkép is készült, ami a szakértők szerint nagyon aggasztó képet mutat.



A PFAS-ok, azaz a per- és polifluoralkil anyagok egy körülbelül 9000 vegyi anyagból álló osztály, amelyet különböző termékek víz-, folt- vagy hőállóvá tételére használnak. Azért nevezik őket „örök vegyi anyagoknak” mert természetes úton nem bomlanak le, ráadásul vese- és hererákhoz, pajzsmirigybetegségekhez, fekélyes vastagbélgyulladáshoz és magas koleszterinszinthez vezetnek, ha túl sok halmozódik fel belőlük az ember szervezetében. Emellett kisebb mértékben az immunotoxicitással is összefüggésbe hozták már.

A most közzétett térkép alapján az anyagokat az Egyesült Királyságban és Európában mintegy 17000 helyen találták meg. Ezek közül a PFAS-okat nagy koncentrációban, literenként 1000 nanogrammnál nagyobb mennyiségben mutatták ki 640 helyen, 300 helyen pedig 10000 ng/l feletti koncentrációban.

„Az ilyen magas koncentrációjú helyek aggodalommal töltenek el” - mondta Crispin Halsall professzor, a Lancaster Egyetem környezetkémikusa. „Emiatt ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy az állatállomány hozzáférhet ezekhez a vizekhez, és a PFAS ezáltal bekerülhet az emberek szervezetébe.”

A térképen az is látható, hogy Belgiumban, a flandriai Zwijndrechtben a legmagasabb a szennyezettség mértéke, ahol a PFAS-t a felszín alatti vizekben 73 millió ng/l koncentrációban is megtalálták egy „örök vegyi anyagokkal” foglalkozó üzem közelében. A telephely 15 km-es körzetében élőket nemrég felszólították, hogy kerüljék a házi termesztésű zöldségek fogyasztását és ne egyenek a kertjükben rakott tojásokból. Emellett 70000 embernek, akik az üzem 5 km-es körzetében élnek, felajánlották, hogy vérvizsgálatot végeznek a PFAS jelenlétének kimutatására. A környék lakói a történések ellen tojásokkal demonstráltak, hogy parlamenti vizsgálatot kérjenek a PFOS-szennyezéssel kapcsolatban.

photo_camera Tiltakozók a flandriai Zwijndrechtben, ahol a PFOS-szennyezés parlamenti kivizsgálását követelték. Fotó: DAVID PINTENS/Belga via AFP

Közben a gyárat üzemeltető cég azt állítja, hogy helyreállítja a telephelyet, és „megállapodást írt alá a flamand régióval egy 571 millió eurós (503 millió font) beruházási összegről”. A vállalat továbbá azt is bejelentette, hogy szeretnék a PFAS-gyártást teljesen beszüntetni, „és azon dolgoznak, hogy 2025 végéig megszüntessék a PFAS használatát a teljes termékportfóliójukban”.

Az Egyesült Királyságban a legmagasabb PFAS-tartalmat a Blackpool feletti Wyre folyónál található vegyi üzemből származó szennyvízben találták. A Defra Környezetvédelmi, Halászati és Akvakultúra-tudományi Központjának adatai szerint a folyóban élő halak szervezetében rendkívül magas PFAS-értéket mutattak ki, ami lepényhalak esetében akár a 11000 ng/kg-ot is elérte. Ian Cousins, a Stockholmi Egyetem környezetvédelmi professzora szerint azonban már az 1000ng/kg feletti értékeket mutató helyeket „sürgősen fel kellene mérni”, hogy helyre lehessen állítani őket. „Az erősen szennyezett helyszíneken a helyi hatóságoknak vizsgálatokat kellene végeznie, hogy a PFAS szintje biztonságos maradjon a helyi termékekben. Ez segítene azt is eldönteni, hogy szükség van-e egészségügyi tanácsokra vagy egyes helyben előállított termékek betiltására.” - tette hozzá.

A térképen az is látható, hogy az Egyesült Királyságban az ivóvízkészletek PFAS-szal súlyosan szennyezettek, de a vízszolgáltatók szerint a vegyi anyagok nem kerülnek a végső csapvízbe, mert azt először vagy egy másik forrással keverik össze, hogy a PFAS arányát felhígítsák, vagy pedig speciális kezelési folyamaton mennek keresztül és eltávolítják. A helyi Környezetvédelmi Ügynökség adatai azonban azt mutatják, hogy 2006 óta mintegy 120 ivóvízforrásból vett mintában találtak 100ng/l feletti PFAS koncentrációt, aminél az ivóvíz-felügyelet (DWI) iránymutatásai szerint a vízműveknek már intézkedéseket kellett volna tenniük a koncentráció csökkentése érdekében, mielőtt az az emberek otthonába jutott volna. 2009-ig a DWI irányadó határértéke jóval magasabb, 3000ng/l volt.

Rita Loch-Caruso, a Michigani Egyetem toxikológus professzora szerint a PFAS-okra vonatkozó ivóvíz-határértékeket világszerte folyamatosan csökkentik az egészségre gyakorolt negatív hatásukról szóló, egyre több bizonyíték alapján. Ennek kapcsán Roger Klein vegyész és PFAS-szakértő is elmondta, hogy az Egyesült Királyság „DWI-határértékei nevetségesen magasak a jelenlegi nemzetközi szabványokhoz képest”. Azt is megjegyezte, hogy a PFAS arányának felhígítása az ivóvízben szintén helytelen. „Ez a lusta megoldás és nem távolítja el a PFAS-okat, ami továbbra is probléma, mert ezek az anyagok rendkívül perzisztensek és könnyen felhalmozódnak a szervezetben”.

A térképen látható rengeteg észlelés azonban a szakértők szerint csak a jéghegy csúcsa. A Környezetvédelmi Ügynökség elismerte, hogy a PFOS - ami egy a PFAS-ok családjába tartozó vegyület és köztudottan mérgező a halakra és más vízi élőlényekre - mindenütt jelen van a környezetben, ráadásul a PFOS jelenléte a folyókban azt jelenti, hogy sok folyó 2039-ig nem fogja teljesíteni a vízminőségi előírásokat. Az Európai Vegyianyag-ügynökség szerint a következő 30 évben kb. 4,4 millió tonna PFAS kerülhet a környezetbe, ha nem történik változás.

Az Európai Unió február elején kezdte meg az „örök vegyi anyagok” betiltását célzó javaslat megvitatását. Ha elfogadják, ez lehet az unió legnagyobb területre kiterjedő vegyipari szabályozása, azonban valószínűleg még így is évekbe fog telni, mire a tilalom életbe lép.