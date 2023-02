A pakisztáni fivérek 20 év után, vádemelés nélkül szabadultak Guantánamóról

Húsz év után, vádemelés nélkül engedték szabadon Abdul és Mohammed Ahmed Rabbanit, egy pakisztáni testvérpárt, akiket 2002-ben tartóztattak le Pakisztánban, írja a BBC.

A Pentagon szerint Abdul a 2001. szeptember 11-i, az Egyesült Államok elleni terrorsorozatot elkövető al-Kaida menedékházát üzemeltette, testvére pedig a terroristák utazásait és pénzügyeit intézte.

A testvérek azt állították, hogy a CIA még Pakisztánban megkínozta őket, majd két év múlva Guantánamóra szállították őket. 2021-től mindketten Pakisztánban élnek.

Bush megnyitotta, Biden bezárná

A Kuba délkeleti részén lévő amerikai haditengerészeti támaszponton 2002-ben hozták létre a fogolytárbort, ami George Bush terrorizmus elleni háborúja túlkapásainak szimbólumává vált. Kihallgatási módszereikbe a kínzás is beletartozik, és - ahogy a Rabbani fivérek esete is bizonyítja - akár 20 börtönév is eltelhet ítélet nélkül.

A Guantánamói-öböl Kuba területén fekszik, az USA teljes ellenőrzést gyakorol fölötte, de elismeri Kuba végső szuverenitását, vagyis nem tartja az USA területének. Ez a jogi háttér tette lehetővé a fogolytábor megnyitását, ahol az Egyesült Államok törvényei nem érvényesek. Ez a magyarázata annak, hogyha egy kubai bemenekül a támaszpontra, akkor visszaadják őt a kubai hatóságnak.

Jelenleg 32 embert tartanak fogva, a 2003-as csúcsponton 680-an raboskodtak. Joe Biden amerikai elnök reméli, hamarosan bezárhat a fogolytábor.

Kártérítés? Semmi esély

Ahmed Rabbani 2013-ban éhségsztrájkba kezdett, hét éven át táplálékkiegészítőkkel tartották életben, amit erőszakkal, csövön keresztül etettek meg vele. A testvérpár ügyvédje elmondta, hogy szeretnének pert indítani, de nemcsak a kártérítésre, még egy egyszerű bocsánatkérésre is kevés az esély.

Ahmed felesége terhes volt letartóztatásakor, öt hónappal később hozta világra a fiúkat, aki már 20 éves.