Zsinórban közel háromezerszer ment el Disneylandbe egy kaliforniai férfi, rekordot döntött

Jeff Reitz munkanélküliként 2012-ben kezdett eljárni a kaliforniai Anaheimben található Disneylandbe egy éves bérlettel, mert így legalább volt ürügye, hogy elhagyja a házat. Az ötven éves férfi végül

nyolc éven, három hónapon és 13 napon keresztül minden egyes nap meglátogatta a vidámparkot, ezzel a zsinórban 2995 nappal pedig világrekordot is döntött. Saját bevallása szerint meg volt döbbenve, amikor a világrekordokat listázó Guinness felhívta, és tájékoztatta az eredményről.

Came by @@Disneyland tonight to do a #PhotoShoot for a story coming out in @@Guardian by @@ElizabethMcCaff in print and online soon. https://t.co/K7hckhC3TT pic.twitter.com/BqUs1EQqQc