Az új cseh elnök már nem hisz a V4-es együttműködésben, Věra Jourová szerint túl korrekt a Bizottság Magyarországgal

Pénteken Prágában az Európai Bizottság alelnöke és az új köztársasági elnök is részt vett azon a vitán, amit az orosz invázió megindulásának egyéves érfordulója alkalmából rendeztek. Az Euractiv beszámolója szerint ezen Věra Jourová arról beszélt, hogy szerinte túlságosan korrektek Magyarországgal szemben, az európai politikusok túl simulékonyak ilyenkor. Szerinte gyakrabban kellene számonkérni Magyarországon a háborúval és Oroszországgal kapcsolatos álláspontját.

photo_camera Věra Jourová Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Beszélt arról is, hogy folytatják az ország ellen megindított jogállamisági eljárást, valamint jelenleg is több milliárd euró kifizetését tartják vissza. A vitán részt vett Csehország megválasztott elnöke, Petr Pavel is, aki megkérdőjelezte a V4-es együttműködést, mert szerinte „Magyarország régóta a saját útját járja”.

photo_camera Petr Pavel Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

„Ha olyan alapvető kérdésekben nem tudunk megegyezni, mint az Oroszországhoz és Ukrajnához való viszony, az alapvető probléma a visegrádi négyek számára” - mondta Pavel, aki szerint ilyen körülmények között kérdéses, hogy Csehország a V4-ben marad-e. Ha nyáron átveszik a csoport vezetését, akkor szerinte ezeket a kérdéseket kellene tisztázniuk.