Hétfőn kisebb havazásokkal is találkozhatunk

Megint itt a tél, és az előrejelzések szerint március elején is velünk marad. Az Időkép legalábbis azt írja, hogy hétfőn a déli és a keleti országrészekben kisebb havazás, havas eső, hószállingózás is lehet, többfelé pedig erős lehet az északi szél, miközben a legjobb esetben is hat fok lesz.

Kedden már több lesz a napsütés, csapadék nem lesz, ahogy a szélből is kevesebbet kapunk, ellenben hajnalban akár -9 fokos hideg is lehet, napközben viszont 3-9 fok várható. Szerdán már csak napsütéssel találkozhatunk, de melegünk azért nem lesz az 5-11 fokban.

Csütörtökön viszont újra esőre, havazásra, havas esőre számíthatunk, illetve hajnali fagyokra. És hasonlóan havas, esős, hideg időt jósolnak a hosszútávú előrejelzések is, vagyis aki azt gondolta, hogy márciusban már melege lesz, az most csalódni fog.