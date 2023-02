Elkergette a szatírt négy kőbányai lány

Szeméremsértés vétsége miatt indított nyomozást a X. Kerületi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2022. október 2-án, délután két óra körül ment be egy kőbányai társasház lépcsőházába, ahol négy lány várt a liftre.

Amikor a lift megérkezett, és a lányok beszálltak, a férfi a sliccét lehúzva, a nemi szervét mutogatva próbált beszállni utánuk a liftbe, de a lányok kikergették.

Mindezt rögzítették a lépcsőházban elhelyezett biztonsági kamerák is, így az ismeretlen tettesről jól azonosítható felvételek is készültek. A rendőrség ezért kéri, hogy aki felismeri a felvételeken a férfit, netán tudomása van tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban, akár névtelenségét megőrizve tegyen bejelentést a Telefontanú ingyenesen is hívható, 06-80-555-111-es telefonszámán, vagy a szintén díjmentesen hívható 112-es segélyhívó számon. (Via Telex, Police.hu)