Kukában csempészett haza világháborús gránátokat egy borsodi férfi

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség egy 22 éves férfi ellen, aki egy kukában hazatolt két második világháborús tüzérségi romboló gránátot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly szeptemberben egy borsodi patakparton talált két rozsdás, „bombaszerű” tárgyat. A közelben lakik, két nap múlva visszament, és egy kerekes kukában hazatolta a bombákat, hogy aztán egy méhtelepen később értékesítse azokat.

Számításait az húzta keresztül, hogy az otthon tárolt bombákról a nagynénje értesítette a rendőrséget.

A férfi, mint a vizsgálatok kimutatták, második világháborús cseh gyártmányú, ki nem lőtt tűzérségi romboló gránátokat talált. A főügyészség szerint egyenként negyven kilogramm súlyúak voltak, és élesnek minősültek.

A főügyészség szerint a szabálytalan mozgatás és tárolás miatt a gránátok akár fel is robbanhattak; romba dönthették volna a teljes házrészt, ahol tárolták a robbanószereket, és kiolthatták volna az ott tartózkodók életét is. A robbanás akár harminc méteres sugarú körben is képes lett volna életveszélyes sérüléseket okozni.

A robbanóanyagot tűzszerészek a közeli homokbányába szállították és ott megsemmisítették. Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.