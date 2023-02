Száznál is több halottja lehet a hajóbalesetnek az olasz partoknál

Az olasz hatóságok attól tartanak, hogy száznál is több halottja lehet egy menekülőkkel megpakolt hajó balesetének az olasz partok közelében. Ezidáig legalább 63 holttestet sodort partra a víz, köztük 12 gyermekét. A legkisebb még csak csecsemő volt.

photo_camera Olasz tűzoltók dolgoznak a crotonei hajótörés túlélőinek és áldozatainak felkutatásán 2023. február 27-én. Fotó: VALERIA FERRARO/Anadolu Agency via AFP

A hajón úgy kétszázan lehettek, vasárnap tört ketté, miközben Crotone közelében próbált partot érni.

A katasztrófára reagálva Giorgia Meloni olasz kormányfő a migráns hajók rejtett utazásainak megakadályozására szólította fel az EU-t. A most hajótörést szenvedett hajó a katasztrófa előtt néhány nappal Törökországból indult, a fedélzetén Afganisztánból, Pakisztánból, Szomáliából, Szíriából, Irakból és Iránból menekülőkkel. Különösen sokan lehettek köztük a pakisztániak, az ország miniszterelnöke, Sebaz Sarif szerint két tucatnyinál több pakisztáni lehet a halálos áldozatok között.

A tragédia után az olasz parti őrség ezidáig nyolcvan túlélőt mentett ki, illetve mentett meg, mert akadtak köztük, akik önerőből értek partot. Az egyik túlélőt az olasz vámőrség embercsempészet gyanújával előállította.

A túlélők a BBC beszámolója szerint még csak próbálják feldolgozni a traumát. Sokuk szeretteit vesztette el a tragédiában. "Vannak gyerekek, akik az egész családjukat elvesztették. Minden lehetséges segítséget igyekszünk megadni nekik" - nyilatkozta a BBC-nek Sergio Di Dato, az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontieres, MSF) helyi képviselője. A BBC tudósításában külön is említett egy 16 éves afgán fiút, akinek a 28 éves nővére mellette halt meg a parton, és a fiú még nem szedte össze az erejét, hogy ezt elárulja a szüleinek. De írtak a 43 éves afgán férfiról is, akinek a 14 éves fia túlélte a tragédiát, ede nejét és három másik, 13, 9 és 5 éves gyermekét elvesztette.

"Újabb tragédia a partjainknál, újabb emlékeztető arra, hogy a Földközi-tenger tömegsír, több tízezer lélek otthona" - mondta Francesco Creazzo, az SOS Méditerranée civil mentőszervezet egyik tagja. "2013-ban, a lampedusai kis fehér koporsók láttán azt mondtuk, soha többé. Ahogy 2015-ben is, amikor egy kétéves szír kisfiú élettelen testét mosta partra a víz. Most már senki se mondja, hogy soha többé. Legfeljebb azt, hogy ne legyen több útnak induló, de ettől még az emberek útra kelnek, és meg is halnak" - mondta.