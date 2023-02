Zelenszkij szerint "egyre bonyolultabb a helyzet" Bahmutban

"Egyre bonyolultabb" a helyzet Bahmutban, közölte éjjel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A donyecki város tavaly július óta áll ostrom alatt, az oroszok erőik javát ennek a stratégiai szempontból kevés jelentőséggel bíró városnak a bevételére koncentrálták.

Hogy miért vetettek be ekkora erőket az oroszok Bahmut bevételére? Az egyetlen értelmes magyarázat erre csak az lehet, hogy a propagandájuknak nagyon nagy szüksége volna egy kommunikálható győzelemre. Az orosz hadsereg az utolsó sikerét tavaly nyáron Szeverodoneck és Liszicsanszk elfoglalásakor érte el, azóta viszont két, stratégiai léptékben is súlyos vereséget szenvedtek. Az ukrán hadsereg előbb villámháborús művelettel felszabadította Harkiv megye megszállt részeit, majd hónapokig tartó módszeres offenzívával rákényszerítette az oroszokat Herszon megye nyugati, a Dnyeper folyó jobb partján fekvő részeinek feladására. Ezzel az oroszok elveszítették egyetlen hídfőjüket a Dnyeper jobb partján, lényegében feladva Ukrajna fekete-tengeri partvidékének megszállására vonatkozó terveiket.

Rácz András találó hasonlatával élve ezért csináltak Sztálingrádot Bahmutból, a százezres donyecki városból. Pedig ilyenből még akad pár a környéken. Így ha valóban bekerítés fenyegeti a védőket, és az ukrán hadsereg a város feladására kényszerül, ezt legfeljebb taktikai vereségként könyvelhetjük el. Összességében pedig inkább ukrán sikerként, mert bár a védők is komoly veszteségeket szenvedtek el, az meg se közelíti az oroszok veszteségeit. Egy ilyen ostromban a védők mindig előnyben vannak jól kiépített állásaikban a nyílt terepen rohamozó gyalogsággal szemben, de Bahmutnál ez különösen is igaz volt, lévén az oroszok itt elsősorban a Wagner magánhadsereg börtönökből toborzott, gyengén felszerelt és rosszul képzett zsoldosaival kerültek szembe, akiket javarészt csak meghalni küldtek ide.

Az oroszok akkora erőket vetettek be Bahmutnál, hogy a front többi szakaszára nem jutott elég emberük. Részben ez tette lehetővé a két nagy ukrán ellenoffenzívát is.

photo_camera A bahmuti front alakulása az elmúlt három napban, 2023. február 26-28. között. Fotó: Deepstatemap

Mostanra azonban kezd tarthatatlanná válni Bahmut. Zelenszkij szerint "az ellenség folyamatosan elpusztít mindent, amit állásaink védelmére lehetne használni". A Deepstatemap szinte valós idejű térképe szerint most már valóban átkarolás fenyegeti az ukrán erőket, ám azok még mindig képesek lehetnek szervezett visszavonulásra. Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka szerint "rendkívül feszült" a helyzet, mert az oroszok "jelentős veszteségeik ellenére a legfelkészültebb rohamcsapatait vetik be a védelem áttörésére, a város bekerítésére". (Via BBC)