Rákos bőrelváltozást távolítottak el Joe Bidenről

Rákos bőrelváltozása volt Joe Biden amerikai elnöknek. Az elváltozást februárban, egy rutinvizsgálat során fedezték fel, és egyből el is távolították. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a rákos szöveteket maradéktalanul eltávolították, így további kezelésre nincs is szüksége.

photo_camera Joe Biden 2023. február 20-án, négy nappal az orvosi beavatkozás után Kijevbe látogatott. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A nyolcvanéves elnök bőrét a jövőben a rendszeres rutinvizsgálatok során viszgálni fogják.

Biden februári vizsgálata után a Fehér Ház azt közölte, hogy egészséges és "alkalmas a szolgálatra". Kezelőorvosa, Kevin O'Connor most azt írta a média rendelkezésére bocsátott feljegyzésében, hogy Biden mellkasáról február 16-án távolították el a rákos elváltozást, és az érintett rész szépen gyógyult. Azt is írta, hogy Bidennek basaliomája volt, ami általában nem okoz áttéteket.

A basalioma az egyik leggyakoribb bőrrák az Egyesült Államokban, évente 3,6 millió amerikait diagnosztizálnak ezzel, vagyis a basalioma minden rákbetegség leggyakoribbja.

Januárban amúgy Biden nején, Jill Bidenen is pont ugyanilyen elváltozásokat találtak. Azokat is eltávolították, ő is jól van. Bidennek sem ez volt az első basiliomája, már több nem-melanómás bőrrákkal is kezelték - a melanóma a basilomával és az epidermiás carcinomával szemben nagyon gyorsan terjed és súlyos áttéteket okoz, ezért rendkívül veszélyes. (Via BBC)