„Nem tudom, miért jobb, ha valaki a bokrokban végzi ezt”

Január közepén a BRFK bevetési rendőrei letartóztattak egy 44 éves férfit, aki több városban is szexmunkásoknak adott ki lakásokat.

A férfi feltáró vallomást tett: pár év alatt összesen 16 lakásban több mint 300 „melós lány” fordult meg nála, amivel mintegy 30 millió forintot keresett.



Ez a prostitúció elősegítésének minősül. A rendőrség szerint valójában bordélyhálózatot tartott fenn, aminek súlyosabb a büntetőjogi megítélése.

Ő viszont azt mondja, senkit nem használt ki, szó se volt bordélyokról, futtatásról.

Csak egy különleges ügyfélkörrel Airbnb-zett, nincs kár, sértett vagy áldozat, és bár elismeri, amit tett, tiszta a lelkiismerete.

Azért szégyelli csak magát, mert 16 évig, és még elfogásakor is az MTV bűnügyi magazinjának munkatársa volt. És bár nem élt vissza a helyzetével, kettős életével nehéz helyzetbe hozta volt kollégáit.

A Kékfény következő adásában meg is nevezték: a szerkesztő-riporter Berkes Béláról van szó.

Berkessel az édesanyja házában, Pétervásárán találkoztunk, ide köti a lakhelyelhagyási tilalma. Megkérdeztük, hogy visszaélt-e bennfentes, bűnügyi tudósítói ismereteivel, kihasználta-e szerinte a lányok helyzetét, és hogy miért bukott le.

Az elbeszéléséből a lakáskiadós szexmunkának egy olyan, meglehetősen prózai világa rajzolódik ki, ahol a Btk.-hoz képest egészen máshol húzódik a bűn és az erény, a jó és a rossz közötti határ. Mivel a 2000-es évek elején kollégák voltunk a Roma Sajtóközpontban (RSK), tegeződünk.

Ebben a házban születtél?

Dehogyis, igazi putriban a cigánytelepen. Egy gerenda tartotta az egészet, egy szoba volt. Onnan keveredtünk be először a faluba, aztán meg vissza a cigánytelepre. Én utána Budapestre kerültem.

Milyen a családi háttered?

Két anyukától három gyerekem van. Van már unokám is, két és fél éves. Egy csomó szempontból teljesen tipikus az életem, de nagyon régóta szingli vagyok. Voltak kapcsolataim, de a klasszikus módon soha nem éltem együtt senkivel.

Hány évesen kerültél Pestre?

Húsz. A Független Médiaközpontnak volt egy gyakornoki programja. Épp kommunikáció-szakra jártam a Szegedi Tudományegyetemre, akkor voltam elsőéves. Amellett jártam a gyakornoki programba, és kezdtem dolgozni az RSK-ban, 2000 decemberében. Öt évig dolgoztam ott. Utána egy évet az Oktatási Minisztériumban, uniós pályázatokat hoztunk létre és próbáltunk formailag rendbe rakni.

Hogyan kerültél a köztévéhez?

2006-ban indult egy egyéves gyakornoki program az MTV-ben, ahol egy csomó szerkesztőséget végigjártam, és végül a Kékfénynél kötöttem ki, meg párhuzamosan a Szempontban.

Milyen volt ott dolgozni?

2010-ben, a kormányváltáskor kipucolták az összes barátomat az MTV-ből, a Kékfényt viszont azóta is békén hagyták. Az a nyugalom szigete volt mindig, szerettem csinálni. De egy idő után unalmas lett, a 23. pedofilos anyag intellektuálisan már nem akkora kihívás.

A melóban a származásod előny volt vagy hátrány?

Nem volt roma téma, bűncselekmények vannak, figyeltünk arra, hogy a bűnnek nincs színe. Ez egy nagyon felvilágosult, korrekt csapat. Ezért is szégyellem magam, hogy őket ilyen helyzetbe hoztam. Nem érdemelték ezt, miközben ők mindig tisztességesek voltak velem. De hát azzal mégsem állhattam eléjük, hogy izé, figyelj már, van ez a másodállásom.

Ezért neveztek meg a Kékfényben? Mert dühösek rád, amiért nehéz helyzetbe hoztad őket?

Kérdés, mennyire voltam közszereplő, de tény, hogy vezető szerkesztői titulusom volt. Egyébként csak sejtésem van, hogy ez hogyan történt. A police.hu-s közleményben még monogrammal szerepeltem. Először az RTL írta körül, hogy kiről van szó, az már biztosan belső információból ment ki, aztán jött a kirúgásom meg a Kékfény. Akkor egyébként már egy éve lebegtettem a felmondásomat.

Miért?

Mert nem akartam ilyen helyzetbe hozni a műsort. És az sem volt mellékes szempont, hogy sokkal több pénz volt a másikban.

Mennyivel?

Körülbelül négyszer annyit kerestem.

Végül mégsem mondtál fel. Miért?

Januárban döntöttem úgy, hogy inkább maradok a főállásomban, nem akartam már folytatni a lakásozást. Mégiscsak az volt a stabil, bejelentett munkaviszonyom, amit szerettem csinálni.

Amit már untál.

Persze. A másikat is nagyon szerettem, az egy nagyon érdekes világ. Nagyon sok barátom lett a lányok között. De mégiscsak a munkahelyem volt a munkahelyem, az volt a fontosabb.

Mikor kezdted a lakásozást?

A gyanúsítás szerint másfél éve, valójában korábban.

Hogyan kezdődött?

Teljesen véletlenül. Volt egy Airbnb-s pesti lakás, amit nagyon kedvező feltételekkel lehetett kivenni. Egy régi csajom mondta, aki ilyen lakásokat kezelő cégnél dolgozott, hogy óriási igény van a bújós randilakásokra, amiket csak pár órára vesznek ki. Kivettem, és órákra adtam bérbe, leginkább szeretőknek, pároknak, akik nem tudnak máshol együtt lenni. Aztán észrevettem, hogy egyre több lány keres, és nem órákra, hanem napokra veszik ki. Nekem sokkal kényelmesebb volt így, nem kellett annyit telefonálni, takarítani, ágyneműt húzni.

A tulajdonos tudta, hogy szexmunkára adod ki a lakást?



Szerintem nem tudta, de nem volt ebből soha probléma. Eleve én is rövid távra béreltem, ezek kifejezetten Airbnb-s lakások voltak. Nagyon ment, és anyagilag is jól jártam. Három órára kiadtam 10 ezerért, aztán naponta 12-ért, viszont nem kellett odamenni háromóránként, takarítónőt fizetni, mosni. Takarítottak maguk után. Látszott, hogy erre van igény, a melós lányok egymásnak adták a telefonszámomat.

Szerinted miért?

Mert korrektnek tartottak. Ha az ember korrekt, annak ebben a körben nagyon gyorsan híre megy. Ritka a korrekt, normális hely.

Mit jelent az, hogy korrekt voltál?

Mindenki tudta, hogy amit megbeszéltünk, az úgy van. És hogy senkit nem kóstolgatok be. Nagyon sok olyan férfi lakáskiadó van, aki a bérleti díjon kívül elvár szexuális szolgáltatást is. Nálam ilyen szobaosztó dívány sose volt.

Mi a különbség szerinted aközött, ha az ember szobát ad ki melós lányoknak, és ha futtatja őket?

Soha senkit nem futtattam. Olvastam ilyen címeket, hogy futtattam, de nem.

De mit jelent a futtatás a te értelmezésedben?

Amikor részesedsz a lány bevételéből. Elszámoltatod. Te vagy a főnöke. A „menedzsere”. Amikor alá-fölérendelt viszony van.

És te nem csináltál soha ilyesmit?

Nem. Soha. Nem csak a gyanúsításban, de a nyomozati anyagokban sincs egy szó sem futtatásról. Csak hogy szobákat adtam ki lányoknak prostitúciós tevékenységre. Nem volt kizsákmányolás, kényszerítés, erőszak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Egy közös ismerős azt mondta, azért szakította meg veled a kapcsolatot, mert lányokat futtatsz, és hogy ez nem másfél, hanem úgy 4-5 éve történt.

Én nem vagyok strici. Szobákat adtam ki. Ennyi. És ott vége volt az egész történetnek. Volt olyan párom, aki ebből élt, de ez nem jelenti azt, hogy odaadta nekem a pénzét. A futtatás az kitartottság vagy emberkereskedelem. Ismerek striciket. Klasszikus striciket. Az nem egy egyszerű meló. Ez viszont egyszerű volt. Sokkal egyszerűbb. Nem kellett senkinek a hisztijét elviselnem. Nem volt közöm hozzájuk soha. A lányok döntő többségével személyesen nem is találkoztam soha.

Hogyhogy?

300 lány legalább megfordult a lakásaimban, és körülbelül tízzel találkoztam személyesen. Mindig telefonon és kamerán keresztül tartottuk a kapcsolatot. Direkt volt, hogy még véletlenül se jöhessen szóba semmi más a bérbeadáson túl.

Hogyan futott fel a biznisz?

Annyi megkeresés volt, hogy az hihetetlen. Iszonyatos igény van erre a szolgáltatásra. Pesten volt már egy második lakásom. De ezek még mind bújós lakások voltak. Közben egyre több olyan lány lett, aki ott volt egy hétig vagy még tovább. És elkezdték kérdezni, hogy vidéken nincs-e hely, mert a vidék erősebb. Mert a melós lányok jelentős része termines.

Termines?

Ők azok, akik vándorolnak. Egy héten az egyik városban vannak, aztán mennek a másikba.

Miért vándorolnak?

Mindig az új lányok kelendőek, és ezért mindig változtatni kell ahhoz, hogy új lány legyen az adott helyen. Lepörögnek egy hét alatt. Vagy ha a lány visszatér a városba, akkor visszajárós vendégeket tud szerezni. Nagyon sok olyan lány volt, akik nem is mentek már máshova, hanem a lakásaimban rotációban jöttek-mentek. És elég kemény voltam. Nem mindenki tudta, hogy mit jelent a diszkréció. Nálam viszont nagyon komoly szabályok voltak, és a problémás lányok lemorzsolódtak.

Mit jelent az hogy problémás?

Például az erkélyen telefonáltak, vagy hangoskodtak a folyosón.

Miért nem lehet az erkélyen telefonálni?

Hát hogy ne hallják a szomszédok, ahogy épp egy üzletet beszél meg. A diszkréció alap volt. És hát volt, aki nem tudott rendet tartani. Mintha szétrobbantották volna a lakást. Szóval nehéz ügyfélkörről beszélünk, de ez aztán letisztult, lett egy ilyen 40-50 fős törzsbázis. Velük semmi probléma nem volt. Ők voltak azok, akik meg tudták becsülni, hogy korrekt feltételekkel kapnak egy kulturált lakást. Nem is akarták elbaszni. Nagyon sok lány volt a tiltólistámon. Ha valaki nem tartotta be a szabályokat, az nem jöhetett hozzám. És pont attól lett rengeteg ellenségem, hogy sok lányt raktam ki.

Közrejátszott ez abban, hogy januárban elkezdtél kiszállni?

Igen, olyan szinten kiszálltam, hogy nem is én beszéltem már a lányokkal. Decemberben küldtem egy üzenetet a hozzám járó lányoknak, hogy eddig csináltam, és egy honlapon fognak tudni foglalni, regisztráció után. Csináltam egy honlapot, ahol megvoltak a feltételek, lehetett helyet foglalni.

Ez azért inkább úgy hangzik, mintha benne akartál volna maradni a bizniszben, nagyüzemben, de még kevesebb kontakttal a lányokkal.

Nem, nem akartam már benne maradni. Elegem lett. Elkezdtem félni attól, hogy ebből nagyon komoly problémám lesz.

Miért nem mondtad fel egyszerűen a lakásokat és hagytad ott az egészet?

Mert azzal a lányokkal is nagyon kibasztam volna. Most szenvednek, hogy nem tudnak hol dolgozni.

Te üzemeltetted a honlapot?

Nem, csak elindítottam, de átadtam valakinek.

A lakásokat még te bérelted?

Papíron még igen. De az egész bizniszt úgy ahogy volt, átadtam valakinek.

Mint amikor valaki elad egy bejáratott vállalkozást?

Nem kaptam érte pénzt, csak átadtam. Éreztem a vesztemet.

Mik voltak az intő jelek?

Amikor elkezdtek a lányok zsarolni, az volt az utolsó csepp a pohárban.

Nem akartak fizetni?

A fizetéssel soha nem volt probléma. Azok zsaroltak, akiket tiltólistára tettem. „Nem engedsz oda? Nem adsz ki nekünk lakást? Tudjuk, hol dolgozol, megírjuk a főnöködnek!”

Hány lakásod volt?

16 van a gyanúsításban.

És ezekben forgott a 30-50 lány?

Nem egy időben volt ez. Amikor bebukott egy lakás, azt már nem lehetett kiadni.

Hogyan bukott be?

A lakók kiszúrták, hogy minden héten két másik lány jelenik meg bőröndöket húzva, aztán meg jönnek a vendégek, nagy a forgalom. Nyíregyházán volt egy lakás, ami csak egy hétig tartott. Ott az idősebb lakók olyan szinten figyelték már a lakást, hogy tudták, melyik lánynál hány vendég volt. De nem ez zavarta őket a legjobban. Hanem hogy látták, hogy a lányok drága kajákat rendelnek. Irigykedtek, hogy jól esznek. Ahol probléma volt, onnan azonnal eljöttünk.

Hogyan tudtad ezt menedzselni? Minden héten körbejártad lakásokat?

Nem. Meséltem, hogy egyre több lány kérdezte, hogy vidéken nincs-e lakás. Én meg gondoltam, hogy miért ne. Egy időben a legtöbb 12 volt. Nagyon sokat agyaltam azon, hogy hogyan tudnak úgy fizetni, hogy nekem ne kelljen folyamatosan oda járkálnom, már csak azért sem, mert a benzin elviszi a hasznot. Kitaláltam, hogy bedobónyílásos széf lesz mindenhol. Van is valahol egy még, azt véletlenül nem foglalták le. Számkóddal lehet nyitni, és egy viberes hívás alatt az aznapi bérleti díjat szépen sorban mindenki bedobta. Soha nem volt ezzel semmi probléma.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hetente mentél a pénzért?

Messzire azért nem mentem hetente. Zalaegerszegre vagy Nyíregyházára havonta egyszer például. Ezzel azt is megoldottam, hogy nincs személyes kontaktus. A lányok általában nem mennek férfi lakáskiadóhoz, mert félnek tőlük. És tényleg nem is biztos, hogy ez biztonságos, hallani rossz sztorikat, hogy hogyan akarták lefogni őket. Stricik kezébe kerülhettek volna.

Akiket megismertél, milyen háttérből jöttek?

Ahány lány, annyi sztori van mögöttük. Drámai történetek és traumák. Tudták, hogy mit csinálnak, nem volt szó kényszerítésről meg olyan futtatásról, amit elképzelnek az emberek. Nagyon sok lány elmondta, hogy kipróbálta, elment, mittudomén, trafikba dolgozni, de nem fog eljárni napi tízezer forintért, mert azt egy tízperces melóval megcsinálja. Hogy nem áll be szalag mellé 200 ezerért három műszakban dolgozni, mert ez megvan két nap alatt. Általában a pénz motiválta őket. Sokan a szüleiket tartják el vagy a gyereküket. Sok egyedülálló anyuka van. Nagyon sok olyan van, akinek nem volt választása. Ismerek tanárnőt, aki két nap alatt megkereste a pedagógusbérét. Sokkal nagyobb kérdés, hogy milyen ország az, ahol ilyen a helyzet.

Azért ezt a helyzetet te is kihasználtad. A lányok az előítéletek miatt nem tudnak lakást kivenni, itt vagy viszont te, odamész valakivel akit a párodként mutatsz be, jól beszélsz, megbízhatónak tűntök, kiveszed és kiadod a lányoknak. Torz a piac, és kihasználtad a lányok kényszerhelyzetét.

Én ezt nem gondolom kihasználásnak.

Mondjuk százba kerül, te kiveszed és kiadod a lányoknak három- vagy négyszázért. Mindenki jól jár, de mégiscsak az lenne a tiszta, ha ők tudnák kivenni százért, nem?

Szolgáltatást nyújtottam, viszonylag korrekt feltételekkel. 12 ezer volt Fehérváron a napi bérleti díj. 13 ezer Tatabányán, Veszprémben. 15 Zalaegerszegen, Budapesten. A szállás.hu-n meg a booking-on drágábbak a lakások, mint ahogy én kiadtam.

De ha a szabályozás jobban védené a lányokat, lennének olyan türelmi zónák, ahol könnyebben vesznek ki lakást, és nem szorulnak rád.

Azért nem bérelnek saját névre, mert annak semmi értelme. A termines lányok mit csináljanak? Ha egy hétig vannak valahol és 5 napig máshol, arra felesleges kibérelni egy kéthavi kauciós, normális albérletet, mert nem használják ki. A saját lakás egy másik helyzet, de nálam olyan lányok voltak, akik vándoroltak.

Mi van most velük?

Nagy bajban vannak. Ha nem tudnak hol szobát bérelni, nem tudják eltartani a gyereküket. Üzennek, hogy mennyire hiányzom nekik. Szóval nem nevezném ezt kihasználásnak. Volt egy szolgáltatás, és ennek volt egy díja.

Hova lett a pénz?

Elment. Meg a bevételből foglalóztam le újabb lakásokat. És nagyon sokat lefoglaltak. Mindent elvittek, az autómat, a széfeket a pénzzel, zárolták a számlámat. Nincs semmim. Így utólag nem volt ez egy nagy biznisz. De kurva jól éltem.

Mit jelent a kurva jó élet?

Ahhoz képest, amikor mindig meg kell nézni, hogy mi mennyibe kerül, az a nyugalom a jó, hogy nincsenek ilyen problémáid. Az nagyon felszabadító. Nagyon könnyű hozzászokni ahhoz, hogy bármikor be tudsz ülni egy étterembe, el tudsz menni moziba, színházba. Tök normális életet éltem, nem voltak luxuskiadásaim. Egy 15 éves Audi A4-esem volt. A középosztálybeli léthez is kurva sok pénz kell, nem flancoltam, nincsenek is ilyen fétiseim.

Mennyire volt stabil a biznisz?

Szarul is ki lehetett jönni belőle, egy hét üresjárat nagyon nagy veszteség, amikor fix kiadásaid vannak. És a gazdasági válság éreztette a hatását. Amikor stabilan jól kereső lányok két napig tudnak maradni egy lakásban, mert nincs vendég, az engem is nagyon komolyan érint. Ha nincs a széfben elég pénz, hogy fizessem a lakást, akkor be kell zárni. És a december már ilyen volt. A januárt már nem is tudom, de szeptembertől drasztikusan visszaesett a lányok forgalma. Mindegyik azt mondta, hogy az a vendég, aki korábban havonta háromszor jött, az most már csak egyszer tud. Vagy aki havonta ki tudott fizetni egy órát egyszer, az most már csak egy S.O.S. franciára ugrik be. Lehetett érzékelni, hogy csórók a vendégek. Azok a lányok nem érezték csak ezt, akik óra ötvenben dolgoznak, mert ők más vendégkörrel rendelkeztek.

Az óra ötven mit jelent?

Egy óra ötvenezer. Ők a luxuskategória, őket azok keresték, akik nem aggódtak a gázszámla miatt. De a visszaesés nagyon hátrányosan érintett, ez is benne volt abban, hogy kiszálltam, mert megijedtem, hogy ez a tendencia tartós lesz. Pedig azt szoktam mondogatni, hogy a kangörcs előbb-utóbb mindig győz.

Az mondtad, hogy szégyelled magad a volt kollégáid előtt, de közben a dolgot egy nagyon fair szolgáltatásként írod le. Mi az pontosan, amit szégyellsz?

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hogy Olajos Gergőnek (a Kékfény felelős szerkesztőjének - M.G.) ilyen közleményt kellett beolvasni. Amit csináltam, azzal, akárhogy is nézzük, valamennyire hiteltelenítettem a műsort. És nekem ez a műsor fontos. Mindig is külön kezeltem a kettőt. Volt az a meló meg ez a meló, és nem volt soha összefüggés a kettő között.

Amikor a Kékfényben Olajos Gergő megnevezett, azt mondta, hogy az anyagaidban „soha nem volt nyoma részrehajlásnak, bűnözői érdekek érvényesítésének”. A lakásozás szempontjából jelentett előnyt, hogy bűnügyi tudósítóként jól ismerted ezt a világot?

Nem. Az jelentett előnyt, hogy korrekt voltam a lányokkal. Ha napi szinten beszélgetsz valakivel, nagyon mély emberi viszonyok alakulnak ki. Barátságok. Erről a világról ezért nálam többet nagyon kevesen tudnak. Én voltam a pszichológusuk, a problémamegoldójuk. Nagyon sok lánynak én voltam az egyetlen, aki megkérdezte, hogy hogy van. És mindenkinek szerződése volt. Az ötödik percben alá kellett írniuk egy szerződést.

Ha a lányok többségével nem találkoztál, ezt hogyan intézted?

Egy idő után új lánynak akkor adtam csak ki lakást, ha olyan ajánlotta, akiben megbíztam. Az volt a rendszer, hogy felhívtak a ház elől, megmondtam a kapukódot és hogy hol a kulcs. Bent aztán alá kellett írniuk a széfre kirakott szerződést, lefotózták és a képet átküldték.

De újságíróként korábban egy csomó olyan sztorid volt, amiben melós lányok szerepeltek, és ez probléma, nem?

A Kékfényben nagyon sok volt. Ahonnan én jövök, az azért nem a II. kerület. A privát életemből is ismerek olyanokat, akik ezzel foglalkoztak, ebből éltek. De nem kell, hogy lelkiismeret-furdalásom legyen, egy korrekt szolgáltatást nyújtottam. Ha valaki betartotta a házirendet, az nagyon komoly előnybe került, mert volt hosszú távon helye. És nekem nagyon erős városokban voltak lakásaim, ahol másnak nem, és ahol jól lehetett keresni.

Hol lehetett jól keresni?

Miskolc nagyon erős, ott két lakásom volt. Nyíregyházán is. Zalaegerszeg iszonyú erős, azért is, mert nagyon kevés lakás van, és emiatt kevés a lány, nagy a forgalom. Veszprém is jó, Esztergom, hát az meg aztán brutális, az annyira jól ment, hogy megnyitottam a lakást, és egy hét alatt a lányok lefoglalták a következő nyolc hónapot.

Megbecsülték, hogy el tudnak jönni egy ilyen városba, és valóban kulturált környezetben között tudnak dolgozni. Nem tudom, miért jobb, ha valaki a bokrokban végzi ezt a tevékenységet. Miért nem emberibb az, hogy egy normális lakásban, normális felszereltséggel, és emberi körülmények között végzik? Ebben mi a bűn? Kinek okoztam én ezzel kárt? Nincs sértett, nincs áldozat. Üzletfelek vannak. És mindenki jól járt ezzel.

Van olyasmi, amit megbántál azon túl, hogy nehéz helyzetbe hoztad a volt munkahelyedet?

Nem, egyébként tiszta a lelkiismeretem. Teljesen tiszta. A Btk.-ban szerepel a paragrafus, hogy prostitúció elősegítése, de én nem érzem, hogy bűnt követtem volna el. Szerintem a Btk. szabályozása nem jó. Amit én csináltam, az kultúrországokban, Ausztriában, Németországban, Svájcban, meg talán még Belgiumban is teljesen legális.

Mikor kezdődött a nyomozás?

Tavaly januárban már elkezdték lekövetni a cella-információimat.

Honnan tudod?

A nyomozati iratokból. Tavasszal elkezdtek komolyan nyomozni, sok sok hónapon keresztül folytattak megfigyelést, konkrétan lekövettek Budapestről Zalaegerszegre.

Miért volt szükség arra, hogy kommandósokat küldjenek rád és videóra vegyék?

Miért, arra miért volt szükség, hogy egy 0-3-as (0-3 év közötti szabadságvesztéssel büntethető ‐ M.G.) piti ügyben nagyon komoly titkosszolgálati eszközöket vessenek be? Ennyi munkát, ennyi embert? Hogy ilyen komoly erőfeszítéseket tegyenek? Valahol szerepel az anyagban, hogy még ügynököt is állítottak rám. Mi szükség volt rá? A nyomozást októberben átadták a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnak. Van egy BM-rendelet és egy ORFK-utasítás, hogy sorozat-bűncselekményeknél ott folytassák le a nyomozást, ahol a legtöbb bűncselekmény történt. Nyíregyházán a 0-3-asból csináltak egy 1-5-ös ügyet. Mert szerintük bordélyházakat tartottam fent. De az, hogy most Nyíregyháza nyomoz, nem jelenti azt, hogy ez így ott is marad. Valamikor a közeljövőben még be fogok vallani budapesti címeket is, és akkor lehet hogy Budapest fog nyomozni. Igaz, már most is nekik kéne, mert már eddig is több pesti címet vallottam be, mint nyíregyházit. Remélem, a BRFK is arra jut, hogy szó sincs bordélyház fenntartásáról.

Miért nem fog megállni a bordélyház?

Ahhoz el kellett volna számoltatnom a lányokat, nekem kellett volna szervezni a munkájukat, én osztottam volna el a fizetésüket. Meggyőződésem, hogy azért tolták meg 1-5-ösre, hogy be tudjanak rakni az előzetesbe. Felfújták az egészet, egy showműsor volt.

De miért?

Fogalmam sincs. Arra hivatkoznak, hogy már azzal bordélyt tartottam fent, hogy lepedőket, törölközőket biztosítottam. Pedig az nem munkaeszköz. Óvszert senkinek nem adtam. Síkosítót, vibrátort, telefont sem. Az már elég lenne a bordélyház fenntartására, csak ilyet nem csináltam. Lepedőt meg törölközőt adtam, persze, de az minden Airbnb-s lakásban van. Meg ágyat is szereztem, igen, de valahol csak kellett a lányoknak aludni. Vissza fog ez esni 0-3-asra, egészen biztos vagyok benne.

Mit gondolsz, miért most fogtak el?

Mert tudták, hogy kiszálltam. Elküldtem az üzenetet a lányoknak, hogy nem fog élni a számom, hagyjanak békén.

Akkor már tudtad, hogy rajtad vannak a rendőrök?

Voltak rossz érzéseim. Itt azért nagyon nagy divat volt az, hogy tisztességtelen módon rakják el konkurenseket az útból. De általában nem rendőrt hívtak, hanem a lakás tulajdonosának szóltak.

Mondtad, hogy bevallasz még további budapesti lakásokat is, de mintha az lett volna a mondás, hogy teljes körű feltáró vallomást tettél, nem?

De, tettem, csak az összeset még nem mondtam el. Nem mindegy, hogy hány rendbeli bűncselekményről van szó. De nekem most már fontosabb szempont, hogy Budapesten nyomozzanak, mert azt gondolom, hogy Nyíregyházán elfogultak.

Ahhoz képest, hogy mekkora csinnadrattával fogtak el, viszonylag gyorsan kiengedtek.

Nem volt az olyan gyors, 30 nap volt. Ide-oda dobáltak, hat cellában voltam. Ki lehet bírni, csak kurva szar, amikor rád zárják a zárkaajtót. De a folyamatos bizonytalanság az sokkal szarabb. Hogy meddig tart, mikor lesz vége, mi van közben itthon.

Volt a cellatársaid között olyan, akit erőszakos bűncselekménnyel gyanúsítottak?

Persze, voltam olyan cellában, ahol csak emberöléssel gyanúsított emberek voltak. De nekem ez nem okoz újdonságot, rengeteg gyilkossal ültem már face to face, még sorozatgyilkossal is. Az nekem nem újdonság, hogy valaki elvette valaki másnak az életét és egy zárkában kell ülnöm vele.

Szerepelt a híradásokban, hogy büntetett előéletű vagy.

Igen, ez nagyon zavart, amikor kijöttem. Hat évvel ezelőtt volt egy ittas vezetésem. Két és fél év eltiltást kaptam meg közérdekű munkát. Az azért nem a világ vége, és egyébként ha nem szabadságvesztésre ítélnek, akkor tiszta az erkölcsid. És az MTV-ben is tudtak róla.

Azt is írták, hogy van egy folyamatban lévő ügyed.

Jogszerűtlenül használtam egy rokkantkártyát, ami közokirat-hamisítás. Piti ügyeim voltak. És nekem azért most rendesen összeomlott az életem. Valószínű, hogy nem is fogok már tudni ebben az országban magammal mit kezdeni. Csak nem tudom, hogy mikor lesz ennek az egésznek vége.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A köztévés gyakornoki program végén mindenkinek volt egy anyaga. A tiéd arról szólt, hogy anyukád azt mondta, előbb-utóbb a Kékfényben kötsz ki.

Jó poén volt... Figyelj, tudtam, mit csinálok, bevállaltam. Most viszem is a balhét, amit elkövettem, a prostitúció elősegítését. A 0-3-at. Tisztában voltam vele, hogy vásárra viszem a bőröm. Csak nem 1-5-ös ügyben. Ebből a szempontból tiszta a lelkiismeretem. Nem követtem el bűnt, a Btk. szabályozása szar. Mert nincs eldöntve, hogy akkor a prostitúció az valójában legális vagy nem. Életszerűtlen, hogy a lányok legálisan végzik, de te semmilyen segítséget nem nyújthatsz hozzá, nem adhatsz ki neki szobát, nem viheted el taxival egy eszkortra. Milyen élet, hogy a csávójukat nem hívhatják meg egy vacsorára, mert akkor rögtön a kitartottjukká válik? Kinek fáj, hogy emberi körülmények között dolgoznak? Szóba hoztad a kihasználást. Az a kihasználás, amikor a vendégek az ő testüket használják. Hallottál valaha arról, hogy vendéget elővettek volna? Még gyermekprostitúciós ügyben sem! Egy lány ki van szolgáltatva magának az egész rendszernek, a vendégeknek, rendőröknek, mindenkinek.

Mi lesz veled? Elmész majd külföldre?

Nem tudok mit kezdeni itt magammal. Az egyik rokonom intéz Németországban gyári melót. Feldolgozóüzemben fogok dolgozni. Valamit kell csinálnom, ez van. Kár ezen már keseregni.