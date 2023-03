Gyurcsány azt mondja, előre meg volt beszélve az ölelés

Március 6-án, a parlament hétfői ülésnapján tette le a képviselői esküt Ráczné Földi Judit, akinek ezután mindkét kezét lefogta Gyurcsány Ferenc, majd ráhajolt a nőre és hosszú másodpercekig álltak így az ülésterem közepén. Arról, hogy ez miért rossz mindannyiunknak, Szily László írt hosszabban.

Arról pedig, hogy mindez miért történt, Gyurcsány Ferenc beszélt az ATV-ben. Azt mondta, előre megbeszélték, hogy kimennek és hosszan megölelik egymást, tüntetőleg. Úgy fogalmazott, hogy a parlamentben „két barát ölelkezett.

„Megküzdöttük, megcsináltuk. És mindenkinek azt üzenem, különösen azoknak, akik nem jöttek be, hogy velünk ezt nem csinálhatjátok, mi másfajták vagyunk, és ti szégyelljétek magatokat” – mondta Gyurcsány, utalva arra, hogy az eskütételre a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd nem ment be.

Görög Ibolya protokollszakértő megjegyzésére, miszerint ami a parlamentben történt, az abúzus, Gyurcsány azt mondta, „nincs igaza, nem egy protokollesemény történt”. Szerinte az ölelés azt is mutatta, hogy mindenki elmehet „a csudába”, a párt együtt van, a jövőre nézve is. „Megmondtam, aki bennünket támadott az elmúlt hetekben, – most telefonokról nem fogok magának beszámolni, mert akkor túlmennék egy határon – el fogjátok veszíteni, politikusként azt tudom mondani: politikus nem megy bele olyan meccsbe, amit biztosan el fog veszíteni, ti ezt elveszítitek, mi ezt megnyerjük és ennek következményei lesznek.”

Aztán arról beszélt, hogy a következő kormányfőt Dobrev Klárának fogják hívni, és a Demokratikus Koalíció lesz a kormányon 2026-tól vagy hamarabb.