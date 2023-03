Elsírta magát meghallgatásán az amerikai katona, aki az afganisztáni csapatkivonást katasztrofálisnak nevezte

A 25 éves Tyler Vargas-Andrews egyike volt azoknak a tengerészgyalogosoknak, akiknek 2021 nyarán, az amerikai csapatok kivonása során az volt a feladatuk, hogy Kabul repülőterét biztosítsák. Augusztus 26-án két öngyilkos merénylő robbantott a reptér körül kialakult tömegben, olyan afgánok között, akik kétségbeesetten igyekeztek elmenekülni hazájukból.

A merénylet során 13 amerikai katona és 170 afgán civil vesztette életét.

Vargas-Andrews szerdán azon az első, republikánusok vezette meghallgatáson beszélt, ami a Biden-adminisztráció felelősségét vizsgálja. A tengerészgyalogos, aki maga is súlyosan megsebesült, azt mondta, azután, hogy a tálibok visszavették a hatalmat az afgán fővárosban, óriási lett a káosz, és nem voltak rendesen felkészítve a várható eseményekre. Elmondta azt is, hogy a hírszerzés már a merénylet előtt szólt neki és egy társának, hogy bombatámadás várható, és hogy ki is szúrta a tömegben a gyanúsítottat. Szólt is a feljebbvalójának és engedélyt kért a közbelépésre, de azt már sosem kapta meg.

„Egyszerűen ignoráltak minket” - mondta Vargas-Andrews.

A robbanás után ő maga a levegőben találta magát, majd amikor kinyitotta a szemét, azt látta, hogy bajtársai holtan vagy ájultan hevernek körülötte. A csapatkivonás menetét katasztrofálisnak nevezte.

(BBC)