„Istenhez imádkoztam, miközben megerőszakolt”

Ölelj át! Jó szorosan ölelj! Mondd, hogy szereted az Urat!

Szeretlek, Uram!

Nahát, milyen széles a csípőd! Nagyon széles a csípőd Soo-jeong. Ez tetszik?

(síró hang)

Elélveztél? Elélveztél? Nedves vagy?

(síró hang)

Én legalább ötvenszer elmentem. Ötvenszer.

A fenti párbeszéd egy Maple nevű fiatal koreai lány és Jeong Myeong-seok koreai szektavezér között zajlott, miután utóbbi sokadszorra megerőszakolta a lányt. A hangfelvételt Maple készítette, aki névvel és arccal vállalta a szereplést az Isten nevében: Szent árulás című netflixes dokumentumsorozatban.

A dokusorozat pont arról szól, amit a címe is sugall: magukat Istennek nevező emberek pokoli tetteiről. A nyolc részben négy koreai szektavezért, azok kegyetlenkedéseit és a velük szemben folytatott – sok esetben erősen elbaltázott – nyomozást mutatják be, sokszor olyan részletességgel, hogy képtelenség odanézni. Egy idő után én is azért néztem a koreai sorozatot angol szinkronnal, mert már nem akartam sokadszorra is látni az örök életre traumatizáló képsorokat. Mert az Isten nevében: Szent árulás tényleg súlyosan felkavaró, nem tartanám túlzásnak a 18-as karikánál durvább figyelmeztetést sem.

A sorozat első része is azonnal a fent idézett hangfelvétellel indít, majd Maple síró arcával folytatódik, nincs semmi könnyed felvezetés, rögtön bedobnak minket a pokol legmélyére, ahonnan aztán nyolc részen át nincs kiút. Sőt, minél előrébb haladunk a sorozatban, és minél több szektavezér kegyetlenkedéseit ismerjük meg, annál inkább vágyunk inkább valami buta társkereső reality megnézésére, még akkor is, ha valamilyen szinten az is csak egy traumatizáló emberkísérlet.

JMS

A nyolc részből az első három Jeong Myeong-seokról és „egyházáról”, a JMS-ről szól. Az egyébként mindössze nyolc általánost végzett Jeong Myeong-seok a nyolcvanas években indította el vallási mozgalmát, ami leginkább fiatal, főiskolás és egyetemista férfiakat és nőket vonzott. Bár vallási csoport volt, a „lazaságával” tudta behúzni a híveket, a szórakoztató zenés és sportrendezvényekkel, azzal, hogy a többi egyházhoz képest nem voltak konzervatív elvárásaik az öltözködéssel vagy a viselkedéssel kapcsolatban.

Azon túl, hogy Jeong Myeong-seok végül miket művelt híveivel, talán csak az volt félelmetesebb, hogy egy látványosan aluliskolázott és buta ember nulla karizmával mennyire könnyen el tudta érni, hogy mindenki elhiggye róla, ő a messiás. Például azzal, hogy miután havazásért imádkozott, elkezdett esni a hó, illetve „megjósolta” azt is, hogy ki fog nyerni a dél-koreai elnökválasztáson.

De kiszámolta Jézus második eljövetelének dátumát is, ami teljesen véletlenül a saját születési dátumával esett egybe, mellette pedig újraértelmezte a Bibliát, és egy saját szentírást kivonatolt belőle „30 outlines” néven. Utóbbit elmondása szerint „maga Jézus diktálta” neki, híveinek pedig azt mondta, kizárólag azt kell tanulmányozniuk. Az újraértelmezett és lebutított szentírás fő tanítása egyébként az volt, hogy Jeong Myeong-seok az új messiás.

Ezek mellett elhitette, hogy imával és kézrátétellel tud gyógyítani, ezt kihasználva kezdte aztán zaklatni az egyházához csatlakozó, általában minimum 170 centi magas és neki tetsző fiatal lányokat és nőket, akiket „menyasszonyoknak” nevezett, és akiket később birtokán konténerházakban tartott összezsúfolva, szörnyű körülmények között.

A dokumentumsorozat szerint első áldozatait a kilencvenes évek elején erőszakolta meg. „Benyúlt a vaginámba, azt mondta, ez egészségügyi ellenőrzés” – idézte fel az egyik áldozat, egy másik lánynak pedig visszaemlékezései szerint, miután megfogta a mellét, azt mondta, az Úr kérte őt, hogy megnézze, nincsenek-e csomók a mellében. Aztán azt mondta, ellenőrzi a méhe tisztaságát, majd bedugta a kezét a vaginájába. „Általam az Úr vizsgál téged, ne mozdulj” – mondta Jeong Myeong-seok, aki aztán megerőszakolta a lányt, akivel közölte, „folytatnia kell a közösülést Istennel, mert most már Isten menyasszonya”. Később azzal vette rá a nőket a szexre, hogy „ezzel megáldja őket. Az általa megerőszakolt nőknek azt mondta, ha mással ismerkednek, pokolra kerülnek, és ha férjhez mennek máshoz, úgyis elválnak, a gyerekeik pedig torzszülöttek lesznek.

Agymosás

Az áldozatokat – akik a sorozatban magukat is agymosottnak nevezték – végül lelkipásztorrá tette, majd rávette őket, hogy még több nőt hozzanak az egyházba, így az áldozatokból gyakorlatilag elkövetőket csinált.

Egy áldozata elmondása szerint Jeong Myeong-seok napközben általában focizott, a meccseken csak ő lőhetett gólt, a pálya szélén pedig „menyasszonyai” szurkoltak neki cheerleadernek öltöztetve. Meccsek után a „menyasszonyoknak” le kellett fürdeniük, majd meg kellett mosdatniuk a „messiást”, aki aztán mindegyikőjükkel közösült.

„Általában egyszerre több, tíz-tizenöt lány volt a szobájában, de előfordult olyan is, hogy harminc” – mondta az egyik nő, akinek vallomása szerint „valószínűleg naponta több mint ötven nővel volt", de „ez nem hagyományos értelembe vett szex volt, volt, hogy csak betette és kivette", mert „a behatolás volt a lényeg”. Néhány közeli követőjének azt is elmondta, az ő küldetése az, hogy 10 ezer nővel közösüljön. A JMS lényegében egy szexuális bűnelkövetésre szakosodott szekta volt, ami magát ifjúsági klubnak álcázva jutott be a koreai egyetemekre, aztán az évek során a vallást szépen átfordította tömény nőgyűlöletté. Az egyik áldozat visszaemlékezése szerint amikor megkérdezte, mi lesz, ha teherbe esik, Jeong Myeong-seok azt válaszolta, ha terhes lesz, nem szexelhet vele többet, és műtétre kell mennie. Ugyanennél a nőnél egyébként korai stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak, ami miatt teljes méheltávolítást javasoltak orvosai.

A sorozatban nyilatkozó áldozatok vallomásai szerint a velük szemben elkövetett brutális nemi erőszakok némelyike konkrétan kínzással ért fel. „Mindig azt hittem, hogy bennem van a hiba, ezért nagyon erősen próbálkoztam. De annyira undorító volt. Mindent gyűlöltem benne. A személyiségét, a külsejét. Hogy képes legyek szeretni a vénembert, kétségbeesetten imádkoztam az Úrhoz. Kételkedni kezdtem önmagamban: Hogy lehetsz ilyen, hisz Isten annyira szeret. Hogy teheted ezt? Büntettem saját magamat” – ezt a fent már említett Maple mondta, aki végül vagdosni kezdte magát. Ő is „agymosottnak” nevezte magát, akit a magát messiásnak nevező szektavezér szintén lelkipásztorrá léptetett elő, emiatt Maple is úgy fogalmazott: „Amikor végre kilépsz, már nem tudod, hogy áldozat vagy, vagy elkövető. Istenhez imádkoztam, miközben megerőszakolt. A történtek után minden nap meg akartam halni.” Az első ilyen vádak nyilvánosságra kerülése után Jeong Myeong-seok Dél-Koreából Hongkongba, majd Japánba és Tajvanra menekült, egyháza ezt akkor úgy kommunikálta, hogy „külföldön prédikál”. Jeong Myeong-seok külföldi „prédikációi” során sem állt le, további híveket toborozott, ezzel együtt további áldozatokat szedett, akik között kiskorúak is voltak. A kínai hatóságoknak végül 2008-ban sikerült csak letartóztatni és visszaküldeni Dél-Koreába, ahol tíz év börtönre ítélték.

Utóbbi sem állította meg, a szexuális visszaéléseket börtönbüntetése alatt is folytatta, Maple-t is ekkor ismerte meg. Utóbbi volt az, aki elsőként szólalt meg a nyilvánosság előtt és mondta el, mit tett vele és másokkal a magát Istennek nevező Jeong Myeong-seok, aki 2018-as szabadulása után is folytatta hívei szexuális kizsákmányolását. Maple elmondása szerint 2019 és 2021 között több mint tíz alkalommal erőszakolta meg.

A most 77 éves Jeong Myeong-seok szabadon él, a JMS továbbra is működik, rengeteg híve van, akik továbbra is ártatlannak vallják vezetőjüket, mindössze annyi változás történt, hogy a JMS-t átnevezték Providence-nek, majd Christian Gospel Missionnek. Kérdés, hogy a Netflix dokusorozata mennyire rengeti meg a hívek bizalmát, Jeong Myeong-seok ugyanis bírósági végzéssel próbálta megakadályozni a sorozat megjelenését, arra hivatkozva, hogy az abban bemutatottak kitalációk. Nem sikerült neki.

Öt óceán, Isten és 32 halott

Három résznyi tömény erőszak után az Isten nevében: Szent árulás Park Soon-ja „egyháza”, az Öt óceán történetével folytatódott, ami hasonlóan átverésekre és arra épült, hogy a szektavezér – most épp egy nő – elhitette követőivel, hogy ő az Isten/Jézus/a messiás/a szentlélek, aki árvákat ment meg. Híveivel közben „bűnbánatot gyakoroltatott”, amin havonta egyszer mindenkinek át kellett esnie, és ami abból állt, hogy mindenki elmondta a többiek előtt a bűneit, majd megverték egymást, hogy „elűzzék a rossz érzéseket”. Emellett hatalmas pénzlehúzások is voltak, mindez végül egy csoportos öngyilkosságban végződött. Mások szerint viszont inkább tömeggyilkosságban.

1987 augusztusában egy gyárépület padlásterében 32 holttestet találtak, köztük Park Soon-ja holttestét is. Mindannyian az egyház tagjai voltak. A nyomozás végére azt állapították meg, hogy 31 embert megfojtottak, a harminckettedik halott pedig, aki a gyár vezetője volt, önakasztással végzett magával. Ezzel azonban többen nem értenek egyet, a sorozatban megszólaló egyik férfi szerint képtelenség lett volna abban a padlástérben egy embernek elkövetnie ennyi gyilkosságot, illetve az akasztása sem tűnik egyszerű önakasztásnak. Ő azt mondta, legalább hat ember és tíz óra kellett ahhoz, hogy mindenkit megöljenek, sőt, egy másik verzió szerint nem is a padlástérben követték el a gyilkosságokat, oda csak később vitték fel a holttesteket.

Az ügy végül megoldatlan maradt, nem volt közvetlen bizonyíték a holttesteken kívül, azokat viszont viszonylag hamar elhamvasztották, így csak találgatni lehet, mi történt valójában.

Ami biztos, hogy Park Soon-ja az általános szektás vonalat vallotta, hogy hamarosan eljön a világvége, és aki nem követi őt, az meghal. Híveitől pedig, akiket a sorozatban „hitelezőknek” neveznek, pénzt szedett be. Végül összesen tízmilliárd von tűnt el nyomtalanul. Pontosabban nem teljesen nyomtalanul, mert a nyomozás során az is kiderült, hogy a pénz végül egy Yoo Byeong-un nevű embernél kötött ki, aki szintén szektavezér volt, Park Soon-ja pedig csak „bedolgozott” neki. Feltételezések szerint a gyilkosságok mögött is ő állhatott, de Yoo Byeong-unt végül csak üzletszerűen elkövetett csalással vádolták meg, és mindössze négy év börtönt kapott.

Babakert

A dokumentumsorozat harmadik története egy Kim Ki-soon nevű, szintén női szektavezérről és a Baby Gardenről szól. Ő is istenítette magát, örök életet ígért, közben híveiből akart meggazdagodni, a neki ellenszegülőkkel pedig kegyetlenül elbánt.

Az Isten nevében: Szent árulás című sorozat eddig a pontig is súlyosan felkavaró volt, nehéz volt nézni, de ez volt az a rész, amikor már én is úgy döntöttem, hogy elég volt, és nem biztos, hogy mélyebben szeretném ismerni a koreai szektavezérek kegyetlenkedéseit. Ott kapcsoltam ki, hogy 1987-ben „egy hétig éheztettek és vertek egy disznóólban kikötözött hétéves gyereket, akivel emberi fekáliát etettek”.

De aki szeretne többet tudni Kim Ki-soonról és a Baby Gardenről, illetve a negyedik szektavezérről, Lee Jae-rockról és egyházáról, Manminról, amelynek több hívét is megerőszakolta, az Netflixen nézheti meg az In The Name Of God: A Holy Betrayal című sorozatot.

Szigorúan evés előtt, délelőtt.

(Címlapkép: Jeong Myeong-seok a JMS szektavezére - Fotó: Netflix)