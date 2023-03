Mégsem vezetik be a 69 órás munkahetet Dél-Koreában

Újragondolni kényszerült a dél-koreai kormány a 69 órás munkahét bevezetését, akkora felháborodást váltott ki a gondolat a dél-koreai ifjúság körében. A 69 órás munkahét - ez heti hét munkanappal számolva is majdnem tízórás munkanapokat jelentene - ötletét a dél-koreai gazdasági csoportok panaszai nyomán gondolta bevezetni a kormány, mert azok szerint a jelenlegi heti legfeljebb 52 munkaórát engedő szabályozás miatt nehézségeik vannak a határidős teljesítésben.

A fiatalok szerint azonban ha hetente 69 órát kéne dolgozniuk, az teljesen felborítaná az egyensúlyt az életük és a munkájuk között, és már az egészségüket is veszélyeztetné. Tiltakozásaik nyomán Jun Szukjol elnök arra utasította a kormányzati ügynökségeket, hogy gondolják újra a tervet, és "kommunikáljanak jobban a közvéleménnyel", különös tekintettel a fiatalokra.

Jun, aki amúgy eredetileg támogatta a munkaidő meghosszabbítását, mert az rugalmasságot biztosítana a munkáltatóknak, most sajtótitkárán át azt üzente, hogy az elnök "munkapiaci politikájának alapja a hátrányos helyzetű dolgozók jogainak és érdekeinek védelme".

A 69 órás munkahét ellenzői amúgy arra is felhívták a figyelmet, hogy az ötlet pont ellentétes mindazzal, amivel a világ legfejlettebb gazdaságaiban kísérleteznek. Mi is beszámoltunk például arról, hogy Nagy-Britanniában a tesztidőszak után több munkáltató tartósan is bevezetné a négynapos munkahetet, mert a tesztidőszakban kiderült, hogy az valóban növeli doglozóik produktivitását és hatákonyságát.