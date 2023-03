Balla György szerint azért halogatja a Fidesz a NATO-szavazást, mert „Brüsszel hazudik, mint a disznó”

Újabb céldátumot tűztek ki a kormánypártok a svéd és finn NATO-csatlakozás ratifikálására. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Fidesz március 31-re tolja a két ország felvételét támogató előterjesztés parlamenti megszavazását, írja a hvg.hu a csütörtöki házbizottsági ülésről szerzett információira hivatkozva.

A már tavaly nyár óta tartó halasztgatás legújabb fejezetét Balla György, a Fidesz frakcióvezető-helyettese most azzal magyarázta, hogy „Brüsszel hazudik, mint a disznó”. Hogy ez, ha még igaz is volna, hogyan függene össze a svéd és finn NATO-tagság kérdésével, azt talán maga Balla se tudná elmagyarázni: a NATO és az EU két, egymástól független szervezet, bár tény, hogy a NATO-ban is vannak EU-tagállamok, és az EU-ban is vannak NATO-tagállamok, ahogy mindkét szervezetnek vannak tagállamai, amelyek nem tagjai a másiknak.

A kormánypártok korábban már jóváhagyták, hogy a parlament a március 20-i héten szavazzon a NATO-bővítésről, azonban kedden Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelezte, hogy az egész jövő heti parlamenti ülést halasztanák, és majd a 27-i vagy az április 3-i héten szavaznának inkább a NATO-bővítésről is.

photo_camera Balla György Németh Szilárd és Gulyás Gergely között. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ezzel kibukott a szög a zsákból, ugyanis a Fidesz eddig azt bizonygatta, hogy nem az Európai Bizottság zsarolására használja a NATO-s szavazás folyamatos tologatását, jegyzi meg a lap.