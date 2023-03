Meghalt Eric Clapton egykori dobosa, a skizofréniával diagnosztizált Jim Gordon, aki 40 éve ült anyja meggyilkolása miatt

photo_camera Derek and the Dominos 1971-ben, a kép bal szélén Jim Gordon Fotó: Derek and the Dominos / wiki

77 éves korában meghalt Jim Gordon, Eric Clapton egykori dobosa és dalszerző-társa, aki 1983 óta töltötte börtönbüntetését a kaliforniai Vacaville-ben édesanyja meggyilkolása miatt. Gordont korábban skizofréniával diagnosztizálták, 16-tól életfogytiglani fegyházra ítélték. Az egykori dobos-zeneszerző természetes halált halt.

Gordon azzal lett híres, hogy Claptonnal közösen jegyezte a brit gitárlegenda egyik leghíresebb számát, a „Layla”-t, bár fontos hozzátenni, hogy Bobby Whitlock később azzal vádolta meg, hogy lopta a zongorabetétet egy volt barátnőjétől, Rita Coolidge-től, aki fizikai bántalmazással is vádolta Gordont.

Az 1945-ös születésű Gordon dobolt John Lennon, Cher, Joan Baez, Joe Cocker, Tom Waits, George Harrison és Yoko Ono mellett is. A hetvenes évek elejétől a Derek and the Dominos alapítótagja volt, itt zenélt huzamosabban együtt Claptonnal.

A hetvenes évek közepén aztán egyre súlyosabb alkohol- és heroin-függőséggel küzdött. Ekkoriban kezdett beszélni arról környezetében, hogy hangokat hall, pszichiátriai kezelésre szorult, a kórházba pedig már azzal vonult be, hogy édesanyja az egyetlen barátja az életben.

1983 júniusában egy kalapáccsal és egy konyhakéssel megölte édesanyját. Következő évben 16 évtől életfogytig tartó börtönre ítélték. A Rolling Stone-nak 1985-ben azt nyilatkozta, nem volt más választása, mert bár nem akarta megölni anyját, minden áron távol akart maradni tőle. Volt, amikor azt állította, hogy az édesanyja akarta, hogy ölje meg, máskor a fejében lévő hangok késztetéséről beszélt.

Clapton 1991-ben beszélt a közös munkájukról. Akkor azt nyilatkozta akkor, hogy bár érzett rossz energiákat körülötte, nem tudott Gordon skizofréniájáról, azt gondolta, hogy „csak” kábítószer-függőséggel küzd. (Rolling Stone)