Meghalt Lance Reddick, a Drót Daniels hadnagya

Elhunyt Lance Reddick, a Drót című sorozatból és a John Wick filmekből ismert amerikai színész. A TMZ információi szerint Reddicket a saját Los Angeles-i lakásában találták holtan péntek reggel, a rendőrség közlése szerint valószínűleg természetes okok vezettek a halálához. A színész 60 éves volt.

Reddick Baltimore-ban született 1962-ben, zenésznek, zongoristának tanult, majd a Yale egyetemen színjátszásra váltott, ezután pedig New York-i színházakban játszott. Az igazi sikert azonban szülővárosának köszönheti, 1996-ban ugyanis megkapta a világ legjobb sorozatában, a Wire-ben vagy Drótban Cedric Daniels Baltimore-i rendőrhadnagy szerepét. A karót nyelt, szigorú, de igazságos, a ranglétrán egyre feljebb lépkedő rendőr szerepét olyan karizmatikusan alakította, hogy aki ismeri a sorozatot, nem is tudja igazán más szerepben elképzelni. Pedig, ahogy egy interjúban később elmondta, kis híján a drogos besúgó Bubbles szerepét osztották rá.

Reddick karrierjét saját bevallása szerint eléggé meghatározta Daniels karaktere, az interjúi alapján amúgy elég szórakozott színészt később is gyakran válogatták be szigorú, tekintélyt parancsoló figurák szerepére. A Bosch című sorozatban ismét rendőrfőnököt, a Fringe című sci-fi sorozatban pedig belbiztonsági ügynököt alakított. Szerepelt több videójátékban, a Horizon Zero Dawn-ban és a Destiny játékokban. Legutóbb a John Wick filmek emlékezetes mellékszereplőjeként, a bérgyilkos világ kedvenc szállodai portásaként tűnt fel. Charon szerepében a John Wick 4-ben is látható lesz.

Halálakor több filmes és sorozat projekten is dolgozott, nemrég például azt jelentette be az Instagram oldalán, hogy megkapta Zeusz szerepét a Disney Plus készülő Percy Jackson sorozatában. Utolsó, halála előtt egy nappal közölt bejegyzésén rengeteg kutyájával látható.