Már az államosítás is felmerült, végül drámai 48 óra után a legnagyobb riválisa veheti meg kétmilliárd dollárért a Credit Suisse-t

Rendkívül sűrű, filmdrámákba illően feszült hétvégén lehet túl a svájci pénzügyi világ elitje, és vasárnap kora este úgy fest, hogy megszületett a megállapodás, és a svájci óriásbank, a UBS kétmilliárd dollárért vásárolja fel bajba került riválisát, a Credit Suisse-t.

A Credit Suisse még szerdán kért rendkívüli, 54 milliárd dolláros segítséget a svájci jegybanktól, és bár megkapták a támogatást, ez sem volt elég ahhoz, hogy megnyugodjanak a piacok. A történtek után részletesen is megírtuk, hogy a bank az elmúlt években hogyan keveredett az egyik súlyos botrányból a másikba, melynek aztán az lett a vége, hogy a tavalyi évben tömegesen hagyták ott a bankot a leggazdagabb ügyfeleik. A jelentős tőkekivonás még az amerikai Silicon Valley Bank összeomlása előtt történt, de a kaliforniai bank megroppanása sok befektetőt feszültté tett, és ismét nagy figyelem jutott a svájci bank állapotára, innen pedig már kis lépés volt csak, hogy a jegybank segítségét kelljen kérni.

Ez azonban nem volt elég, és péntek este óta lehetett hallani híreket arról, hogy a svájci jegybank, a kormány illetve a piacokat felügyelő hatóság, a Finma a hétvégén mindenképp megoldás szeretne találni a helyzetre, hogy a hétfői tőzsdenyitásig rendeződjön a bank sorsa. Elsőként az szivárgott ki a gazdasági sajtóban, hogy a másik jelentős svájci bankóriás, a UBS vásárolhatja fel a Credit Sussie-t. Fontos megjegyezni, hogy hivatalosan sokáig egyetlen érintett se erősített meg semmit a hétvégén, azaz a Bloomberg és a Financial Times elsősorban a tárgyalások menetét ismerő névtelen források alapján írt az újabb és újabb fordulatokról.

photo_camera A svájci jegybank elnöke, Thomas Jordan március 19-én, vasárnap Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Vasárnap délelőtt arról szóltak a kiszivárgott hírek, hogy a UBS egymilliárd dollárt ajánlott a bajba került bankért, de ezt a Credit Suisse igazgatótanácsa visszautasította, és a visszautasítást állítólag támogatta a legnagyobb részvényes, a szaúdi jegybank is. Vasárnap délutánra a Bloomberg már úgy értesült, hogy a tárgyalásokat alapvetően nem a két bank igazgatótanácsa, hanem a svájci jegybank és a Finma hajtotta előre, és B-tervként felmerült a Credit Suisse teljes vagy részleges államosítása is.

A svájci pénzügyi vezetés ugyanis attól tart, hogy a legrosszabb forgatókönyv az lehet, ha nem történik semmi, és hétfőn a pénteki állapotokkal nyitnak újra a tőzsdék, a CS okozta befektetői félelem pedig más bankokra is átterjed. A UBS-nek történő eladás sem tűnt amúgy magától értetődő lépésnek, ugyanis elvben a szabályok szerint a bankfelvásárlásnál a UBS részvényeseinek hat hete kéne legyen, hogy átgondolják a lehetőséget, ezért villámgyors törvénymódosítás is kell ahhoz, hogy a részvényesek megkérdezése nélkül születhessen meg a megállapodás. Maga az eljárás ötlete, hogy a részvényesek megkerülésével döntenek a felvásárlásról sok kritikát kapott a hétvégén a péznzügyi világ szereplőitől.

Arról is lehetett hallani, hogy a UBS a megállapodás feltételeként komoly állami biztosítékokat is elvárna, hiszen mint állítják, nincs lehetőségük rendesen átnézni a Credit Suiss könyveit, és tartanak attól, hogy jelentős bírságokat vagy későbbi pereket vehetnek a nyakukba. A UBS által elsőként felkínált egymilliárd dollár bőven alatta van a Credit Suisse becsült piaci értékének, ami a pénteki tőzsdezáráskor 8 milliárd dollár körül volt, a jelentős különbség ezt a kockázati felárat is takarhatta. A Financial Times úgy tudja, hogy a svájci jegybank 100 milliárd dolláros likviditási keretet is nyit majd az UBS számára az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére.

A CS kálváriája nem az amerikai Silicon Valley Bank összeomlásával kezdődött, de az amerikai bank bedőlése keltette pánikhangulat utolérte az évek óta botrányok kereszttűzében álló svájci óriásbankot is. A Financial Times összesítése szerint a múlt héten volt olyan nap, amikor több mint 10 milliárd svájci frank értékben vonták ki betétjüket a bank ügyfelei, míg a tavalyi év utolsó három hónapjában több mint 110 milliárd frank értékben vontak ki tőkét a bankból.

Kérdés az is, hogy milyen állapotban van most a Credit Suisse, akár csak szerdához képest, amikor a svájci jegybank még biztosított mindenkit, hogy a bank nem küzd likviditási gondokkal. Azóta is jelentős tőkekivonások történtek a bankból, és a svájci pénzügyi felügyelet és jegybank attól tarthatott, hogy a pánik átterjedhet más intézményekre is. A Reuters például úgy tudja, hogy két jelentős európai bank is vizsgálta, hogy hogyan terjedhet tovább a régióban a válság, és az amerikai Fedhez, illetve az Európai Központi Bankhoz fordultak, kérve, hogy határozottabb lépésekkel támogassák a bankszektort.

A hétvégén felmerült az is, hogy az amerikai alapkezelő óriás, a BlackRock is érdeklődött a svájci bankért, de (ismét csak állítólag) a svájci pénzügyi rendszer felügyelői országon belüli tulajdonosváltást tartanák kívánatosabb forgatókönyvnek.

Ha a két bank összeolvad, az jelentős létszámleépítéssel is járhat: a CS eleve épp egy kilencezer fős leépítésbe kezdett bele költségcsökkentésre hivatkozva, de ha a UBS venné át a bankot, becslések szerint további több tízezer álláshely szűnhetne meg. A két bank összesen 125 ezer embert foglalkoztat, 30 százalékukat Svájcban.

A gazdasági lapok úgy tudják, hogy miközben a svájci felügyelet a bankok vezetőségét győzködte a megállapodásról, közben már előre beszerezték a nagy nemzetközi felügyeletek jóváhagyását a bankok összeolvadásához.

A 166 éves Credit Suisse beolvasztása a UBS-be a svájci és a globális pénzügyi világban is jelentős pillanat. A Credit Suisse a 2008-as válság nem tépázta meg, de az elmúlt évek botrányai a jelek szerint végleg maguk alá temették az egyik legismertebb európai pénzintézetet. (Ezekről a botrányokról a pár nappal ezelőtti cikkünket ajánljuk.) A két bank összeolvadásából egy globálisan is jelentős, Európában a legnagyobbak közé tartozó bankóriás nőhet majd ki.