Alex Jones épp nagy vagyonrejtésben van

Barátainál és családtagjainál igyekszik elrejteni vagyonát Alex Jones, a szélsőjobboldali összeesküvéselmélet-gyáros, akit a bíróság közel 1,5 milliárd dollár nem vagyoni kár megtérítésére kötelezett, mert szemenszedett hazugságokat terjesztett a Sandy Hook általános iskolában elkövetett mészárlásról. Jones éveken át hirdette, hogy a mészárlás megrendezett akció, az áldozatok pedig valójában csak statiszták voltak, és mindezzel a kormánynak csak annyi volt a célja, hogy lefegyverezze az amerikai polgárokat. Ha valaki már nem emlékezne rá, Alex Jones terjesztette azt is, hogy a szövetségi kormány azért mérgezi a vizet, hogy homoszexuális békákat neveljen.

A kártérítés megítélése után Jones egyrészt csődöt jelentet, de a New York Times oknyomozása szerint ennél aktívabb lépéseket is tett vagyona kimentése érdekében. Mint írták, Jones több millió dollár értékű vagyont íratott családtagjai és barátai nevére, hogy kimentse azt a végrehajtók elől.

"Hivatalosan is nincstelen vagyok, személy szerint" - közölte Jones még decemberben az Infowars csatornán, ahol korábban rágalmazó hazugságait is terjesztette. Ekkor magáról egyes szám harmadik személyben nyilatkozva azt állította, hogy "mindent iktatni fognak, minden nyilvános lesz, és akkor látni fogják, hogy Alex Jonesnak szinte nincs is pénze".

Ehhez képest most a Times kiderítette, hogy a tavalyi tárgyalás idején csak magánrepülős utazásra, testőrökre és lakhatásra 80 ezer dollárt költött, és a jelek szerint igyekezett mindenhová elrejteni a vagyonát. Például tavaly februárban nejére íratta 3 millió dolláros texasi birtokát.

Jones trükközésére reagálva a kártérítésre jogosult családok újabb pert kezdeményeztek az összeesküvéselmélet-gyáros ellen, aki szerintük direkt igyekszik elrejteni a vagyonát a hitelezői elől, például a táplálékkiegészítőkből befolyó bevételeit, amikkel csatornáján kereskedik, a szüleivel közös cégéhez csatornázta.

Jones amúgy januárban a személyes csődjében zajló eljárásban leadott egy kimutatást, mely alapján személyes vagyona 5,6 millió dollár. Ehhez képest saját ügyvédei egy hónapra rá olyan nyilatkozatot terjesztettek a bíróság elé, mely szerint Jones nem is tudja, milyen bankszámlái vannak, vagyona pedig a januárban bevallott többszöröse lehet. A Times szerint csak az ingatlanvagyona meghaladja a tízmillió dollárt, havi jövedelme pedig legalább 129 ezer dollár. (Via The Guardian)