Már a fiatalabbaknál is riasztóan emelkedik a vastag- és végbélrák előfordulása

Március a vastagbélrák megelőzésének nemzetközi hónapja, és most jelentette meg az Amerikai Rákellenes Társaság (American Cancer Society – ACS) a legújabb tanulmányát, ami szerint az elmúlt néhány évtizedben drámai változások következtek be a népesség körében az Egyesült Államokban.

A tanulmány szerint az 55 évnél fiatalabbak körében a vastagbélrák incidenciája csaknem megduplázódott, az 1995-ben mért 11 százalékról 2019-re 20 százalékra emelkedett. Az 50 évnél fiatalabbak és az 50–54 évesek körében az új esetek száma 2011-től évente 2 százalékkal nőtt, miközben a 65 évesek és annál idősebbek között az előfordulás aránya valamelyest csökkent. Emellett növekedett az előrehaladott stádiumú és áttétes rákos megbetegedések száma is az újonnan diagnosztizált esetek között; 2019-ben az összes új eset 60 százaléka bizonyult ilyennek, szemben a 2000-es évek közepén mért 52 százalékkal, valamint az 1995-ös – a széles körű amerikai szűrés kezdete előtti – 57 százalékkal.

Jelenleg a rákos megbetegedésekkel összefüggő halálozások között a vastagbélrák összességében a második helyen áll, az 50 évnél fiatalabb férfiak körében a vezető halálok. A tanulmány készítőinek becslése szerint 2023-ban az Egyesült Államokban körülbelül 153 ezer embernél diagnosztizálnak majd vastagbélrákot, és közülük 52 ezren fognak meghalni emiatt. Az 50 évnél fiatalabbak körében ezek a számok várhatóan 19 550 és 3750 lesznek.

„Tudjuk, hogy a fiatalok körében nő az arány, de riasztó látni, hogy a teljes betegpopuláció mennyivel fiatalabb, annak ellenére, hogy a teljes népességen belül csökken a fiatalok aránya” – ezt Rebecca Siegel MPH (Master of Public Health), az ACS kutatását vezető igazgatója mondta, hozzátéve, „az a tendencia, hogy a betegség minden korosztályban előrehaladottabbá válik, szintén meglepő, és mindenkit arra kellene ösztönöznie, hogy 45 éves kortól szűrővizsgálatokra járjon”.

Ez szerepel az Amerikai Rákellenes Társaság iránymutatásában is, ami szerint a koronavírus-járvány miatt a legtöbb előre ütemezett beavatkozás és vizsgálat elmaradt, felfüggesztve sokaknál a rákszűrést. Ezt is pótolni kell, valamint ettől függetlenül 45 éves kortól mindenképpen el kell kezdeni a megelőző vastagbélszűréseket. A fokozott daganatos kockázatnak kitett személyeknek pedig már 45 éves kor előtt és a szokásosnál gyakrabban kell szűrővizsgálaton részt venniük. A szervezet szerint a szűréseket egészen 75 éves korig folytatni kell. A 76 és 85 év közötti korosztály esetében a szűrővizsgálatra vonatkozó döntést az egyéni preferenciák, a várható élettartam, az általános egészségi állapot és a korábbi szűrési előzmények függvényében kell meghatározni. 85 év fölött viszont már nincs szükség vastagbélszűrésre.

Az ACS statisztikai adatait a vastagbéldaganatok kezelésének specialistái által tapasztalt klinikai megfigyelések is alátámasztják. Erről számolt be a MedPage Today online szakkiadványban dr. Michael Shusterman, a New York-i NYU Langone Perlmutter Rákközpont munkatársa is, aki elmondta, ők is tapasztalták a végbél- és a bal kólónfél daganatos betegek számának növekedését a 30-as és 40-es éveiben járó korcsoportban.

„Valószínűsítő, hogy a vastagbéldaganatok kialakulása összefügg az egészségtelen táplálkozással, a túlsúllyal, a dohányzással, a nagy mértékű alkoholfogyasztással, valamint a mozgásszegény életmóddal” – ezt már dr. Várnai Péter, az A-Lab Pharma orvosszakértője mondta.

Az osztrák CARE Diagnostica GmbH volt az egyik első gyártó, amely székletvértesztet kezdett gyártani Európában, az évek folyamán egyedülálló tapasztalatokra szert téve. A cég hazai képviseletét ellátó A-Lab Pharma operatív vezetője, Rubin Szilvia elmondása szerint Magyarországon a tüdőrák után, a vastag- és végbélrák a második leggyakoribb daganatos halálozási ok, nemdohányzó emberek körében pedig az első. Ennek egyik oka az alacsony léptékű tesztelésekben is keresendő. Szerinte az egészségügyben csak elvétve használnak non-invazív vastagbélrák-előrejelzésre alkalmas székletvérteszteket, így a lakosság otthoni teszteléssel tölti be az űrt. Pedig az otthoni eszközök gyártása mellett számos iparági szereplő állít elő magas analitikai értékekkel rendelkező székletvérteszteket a világban.

Dr. Várnai Péter szerint évente több mint 10 ezer új esetet ismernek fel, ezek közel fele végzetes kimenetelű. Pedig korai stádiumban jó eséllyel lehet gyógyítani ezt a betegséget. „További vizsgálatokra és szisztematikus szűrésre van szükség, akár az 50 év alattiaknál is, amelyben a nemzetközi ajánlások szerint is nagy segítséget jelentenek az első védvonalnak tekintett, a humán hemoglobin kimutatására alkalmas, immunológiai alapon működő gyorstesztek is.”