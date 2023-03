Rendőri erőszak: heten fogták le a fekete férfit, aki fogságban halt meg Virginiában

Újabb halálos rendőri túlkapásról jelent meg videó az Egyesült Államokban. Most Virginia állam ügyészségé tett közzé egy felvételt, amin az látható, hogy legalább hat rendőr és több kórházi dolgozó hosszú percekig a földre szorít egy 28 éves, megbilincselt fekete férfit. Irvo Otienót 11 percig szorították a földre, volt, hogy egyszerre nyolcan, később pedig az látszik a videón, hogy a férfit megpróbálják újraéleszteni, sikertelenül. Az ügyészség 10 ember ellen vádat emelt emberölés miatt, a vádlottak rendőrök és kórházi ápolók.

Az eset, amely a felvételen látható, még március 6-án készült. Otienót egy betöréses rablással kapcsolatban tartóztatták le, majd a Petersburg városában lévő állami kórházba szállították, ahová az olyan rabokat szállítják, akiknek ismert mentális betegségeik vannak, és félő, hogy a börtönben kárt tennének magukban.

Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5 pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y