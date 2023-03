Tabukat döntöget az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál április 20. és május 2. között

A 43. Budapesti Tavaszi Fesztiválon nekünk nyílnak az alternatív és underground élmények. Április 20-tól május 2-ig a főváros legnagyobb kulturális ünnepségsorozatán Budapest sokak számára talán kevésbé ismert, izgalmasabb arca is bemutatkozik. Az underground és alternatív kultúra a társadalmunk szövetét érintő mélyebb témákba ad betekintést – nemcsak tabukat döntöget, de felszabadít a rendszer vagy vágyaink elnyomása alól is.

A Körbejárás nevű program során április 24-én a Jurányi Ház a tradicionális színházi formátumtól eltérve, ötször 20 percben 23 független alkotó gondolatait tárja a nagyérdemű elé mélyszegénységről, fenntarthatóságról, digitalizációról. Mindezt a legkülönbözőbb – próza, médiadizájn, kabaré, látványszínház, újcirkusz és kortárs tánc – műfajokban.

"Számomra két dolog miatt is fontos és kiemelt ez az esemény. Az egyik, hogy nagyon jól mutatja azt, ahogy mi működünk: az összefogást, a partnerséget, a sokszínűséget. Másrészt azért is rendkívüli, mert a program keretében a néző azon túl, hogy aktuális témákról gondolkodhat a művészek által vagy éppen velük közösen, bepillantást nyerhet a kulisszák mögé is, bejárhatja a Jurányi Ház négy emeletét, eddig nem ismert tereit is." – mondta el Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Jurányi Ház megálmodója, vezetője.

A Sapkát viselnek című előadássorozat és kerekasztal-beszélgetés résztvevői április 28-án a Lumenben a nyolcvanas évek underground kultúráját mutatják be, mely a bezárkózásból, a korlátozott szólásszabadságból és a kilátástalanságból keresett kiutat a film, a színház, a zene, a képzőművészet és művelődéstörténet segítségével.

Kell-e szégyellnünk a vágyainkat? Tisztában vagyunk a mások, vagy leginkább a saját szexualitásunkkal? Ha beszélni szeretnénk róluk, hogyan tegyük?

Többek között ezekre a kérdésekre is próbál választ adni a SZX_MCHN (Szexmasín), avagy vágyaink meghurcoltatása című showműsor április 24-én és 25-én a budapesti Alteregó klubban. A Trojka társulat színészei a szexualitás, a másság, a tabuk és önmagunk felvállalásának témáit járják körül sok őszinteséggel és humorral fűszerezve.

„Nagy örömmel és izgalommal készülünk erre a rendhagyó előadásra. Számunkra is izgalmas utazás elgondolkodni az emberiséget alapjaiban mozgató szexualitáson. Ami, bár minden emberi lény életének kezdetét jelenti és életünket alapvetően befolyásolja, (a világot is, mint mondják két dolog irányítja, a pénz és a szex) mégis oly ritkán beszélünk róla őszintén… Majd most!” – nyilatkozott Gryllus Dorka színésznő, a darab rendezője.

"A szex felszabadít vagy gúzsba köt, de mindenképpen hatással van az életünkre. Keveset és szégyenkezve beszélünk róla vagy hatalmas elánnal túltoljuk a témát. Őszintén viszonylag keveset mondunk a szexualitásunkról, de mindannyiunkban van egy hatalmas szürke zóna a kimondott szavak mögött. A Szexmasínban pont itt kutakodunk majd” – tette hozzá Lakatos Márk, aki a jelmeztervezés mellett ezúttal szerepet is vállalt az előadásban.

Az Egy-más fotókiállítás Eke Angéla analóg produkciója a Trojka Színházi Társulás és a SZX_MCHN, avagy vágyaink meghurcoltatása című előadás közreműködőivel a Tobe galériában április 25-től május 2-ig.

Énnekem fáznom kell és epekednem címmel április 26-án versfelolvasó est az Eötvös 10 Művelődési Házban Nádasdy Ádámmal, Ferencz Mónikával és Borda Rékával, a hetero- és homoszexualitás, a szerelem és női sztereotípiák témáiban.

Május 2-án a fesztivál egyik záróeseményeként Nem vagy egyedül címmel Kiss Tibi kiállítására látogathatunk el a Főfotó Galériába, ahol a szolidaritás jegyében a mentálhigiéné lesz az esemény fő témája. A megnyitón kerekasztal beszélgetés keretében beszélgetnek a zenészek és a szakmabeliek a mentális egészségéről, valamint a mentálhigiéné fontosságáról. „Fontosnak érzem, hogy találkozzanak egymással a különböző eszmék, gondolatok, melyek művészi produkciókban valósulnak meg, kapukat és hidakat teremtve ezzel az emberek között. A művészet sok egyéb mellett egy kapcsolódási lehetőség is a világhoz" - mondta el Kiss Tibi a kiállítás kapcsán.

43. Budapesti Tavaszi Fesztivál // 2023. április 20. – május 2.

