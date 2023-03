Elfogadta az izraeli parlament a Netanjahu felfüggesztését akadályozó törvényt

A miniszterelnök felfüggesztésének körülményeit korlátozó törvényt fogadott el az izraeli parlament csütörtökön. A Kneszetben ez a törvény az első, amit ratifikáltak azok közül az igazságügyi jogrendszer átalakítására irányuló tervezetek közül, amelyek Benjamin Netanjahu miniszterelnök védelmére szolgálnak az ellene folyó korrupciós ügyekkel szemben. A törvény a 120 képviselőből 61-47 arányban ment át a parlamenten.



A törvény szerint a legfelsőbb bíróság ezentúl csak akkor függesztheti fel a kormányfőt, pontosabban akkor lehet kényszeríteni erre, ha ő maga bejelenti, hogy fizikai vagy szellemi okokból nem képes ellátni hivatalát. Emellett akkor, ha a kormánytagok 75 százaléka a felfüggesztését kéri, a kérelmet szavazásra bocsátják a Kneszetben, és ott a 120-ból legalább 85 képviselő támogatja az indítványt.

Az izraeli kormánykoalíció még pészahig megszavazná az igazságügyi rendszer függetlenségét lényegében felszámoló tervei közül a bíróválasztó bizottság átalakítását, viszont a többi erre irányuló törvény tárgyalását a kirobbant tiltakozások hatására elhalasztják.



Csütörtökön tiltakozásul országszerte tömegtüntetések törtek ki Izraelben. A jogrend átalakítása ellen Tel-Avivban felvonulást rendeznek a diákok, az IT szektor képviselői, tüntetnek a Netanjahu vezette Likud kormánypárt képviselőinek otthonai előtt, külön felvonulnak a nőmozgalmak is.

photo_camera 2023. március 18-án tízezrek tiltakoztak Tel Avivban a korrupciós ügyekben gyanúsított Netanjahu miniszterelnök az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolását célzó javaslatai ellen. Fotó: GILI YAARI/NurPhoto via AFP

Netanjahu átalakítási javaslatai közfelháborodást váltottak ki Izraelben, napvilágra kerülésük óta tömegtüntetések zajlanak az országban. A tiltakozásokhoz a nagy tiszteletnek örvendő hadsereg egy része is csatlakozott, a legnagyobb hatású tiltakozás pont a tartalékosoké volt. Előbb vadászpilóták, majd az izraeli különleges erők több száz tartalékosa jelentette be, hogy megtagadják a szolgálatot, ha a kormány keresztülviszi az igazságszolgáltatás átalakításáról szóló tervezeteit. (via Reuters/MTI)