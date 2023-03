Matolcsy megint beszólt

„A magyar sikert keressük, és ezt a jövőben sem adjuk fel. A siker receptje mindig is az egyensúlyi politika volt, most azonban megint letért Magyarország az egyensúlyi növekedés útjáról. Öt év reformja hozott öt év felzárkózást, de elmaradt az új reform, és az fenyeget, hogy lassul a felzárkózás” - mondta Matolcsy György új könyvének csütörtöki bemutatóján. A növekedés.hu beszámolója szerint a jegybankelnök ismét élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját, legutóbb március elején szólt be, akkor az Országgyűlés előtt elhibázottnak minősítette az Orbán-kabinet intézkedéseit.



„2021-ben gazdaságpolitikai hibák következtek be, egy ködbe burkolódzó gazdaságpolitikát találunk. (...) Megint letért Magyarország az egyensúlyi növekedés pályájáról, elakadt a reformfolyamat, és nincsenek elénk kitűzött, mérhető célok sem,”



mondta most Matolcsy. Hozzátette: mindenki hibázhat, sosem késő korrigálni. Szerinte

jövőkép nélkül eddig még senkinek nem sikerült a felzárkózás, ezért mérhető célokból és az azokhoz rendelt időpontokból álló jövőképre van szükség.





A mennyiségi fejlődésről a minőségi fejlődésre kell áttérni, mindenben minőséget kell teremteni, folytatta. Kijelentette: