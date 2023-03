Harmincmillió forint értékű Elf Bar zsákmányt fogott a NAV

Kínából rendelt, közel harmincmillió forint piaci értékű, nyolcezer darabos Elf Bar-szállítmányt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A manórudakat kínai állampolgárok vették át Pest megye területén, forgalomba hozniuk viszont már nem sikerült, a NAV Repülőtéri Igazgatósága kiszűrte a gyanús küldeményt.

A pénzügyi nyomozók azt is kinyomozták, kit takar a címzettként feltüntetett becenév, rövid úton a csomag megrendelőjét is beazonosították. A megrendelőt, valamint üzlettársát a kézbesítéskor fogták el, a helyszínen korábban beszerzett Elf Barokra is bukkantak. Az itt felhalmozott, 29 millió forint értékű terméket is lefoglalták. A pénzügyőrök két embert hallgattak ki 6,7 millió forintnyi költségvetési csalás gyanújával.



A NAV az akció részleteit a további nyomozások sikere miatt nem osztja meg, de a pénzügyi nyomozók "teljesen új módszert dolgoztak ki az Elf Bar-dílerek lebuktatására" - áll a hatóság MTI-hez eljuttatott közleményében.