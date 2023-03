Szombattól pár nap alatt tizenöt-húsz fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Kedden 3-8 fok lehet a napi csúcs, sőt hózápor is előfordulhat.

Szombaton és vasárnap este is érkezik egy-egy hidegfront. Ezekben a napokban több helyen csapadékra számíthatunk. Hétfőre az OMSZ a csapadék mellé viharos szelet jósol, illetve figyelmeztet, hogy ahol az eső elmarad, ott porhivarok is kialakulhatnak. Szerdától ismét visszakúszik a meleg, záporok azonban továbbra is előfordulhatnak.