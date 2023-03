Újabb változások az egyetemi felvételiknél, az érettségi feladatok is átalakulnak

Teljesen átalakítja a kormány az egyetemi felvételi rendszert 2024-től, megváltozik a pontszámítás, és a nyelvvizsga sem lesz kötelező a diploma megszerzéséhez. Ráadásul több érettségi feladatsor is megváltozik, új elemek kerülnek a magyar érettségi középszintű feladatsorába is – írja az Eduline. Több kérdésben is az egyetemek dönthetnek majd, ezért a jelenlegi tizenegyedikeseknek érdemes jó előre kitalálniuk, hogy melyik intézmény melyik szakára szeretnének menni.

2024-től a magyar érettségi része lesz egy irodalmi feladatlap, amiben egy „műveltségi teszthez” hasonlóan szinte bármit megkérdezhetnek a diákoktól. Így a különböző memoriterek mellett a kötelező olvasmányokat is. Az Oktatási Hivatal honlapjára már fel is kerültek az új mintafeladatok. Bár a változások csak jövő évtől lesznek érvényesek, vannak kivételek. Azok, akik legkorábban jövőre érettségiznének, de előrehozott vizsgát, illetve azt követően szintemelő vagy pótló vizsgát szeretnének tenni, már az új követelmények szerint érettségizhetnek tavasszal és 2023 őszén.

A pontszámításnál továbbra is marad az eddig alkalmazott 500 pontos keretrendszer a felvi.hu tájékoztatója szerint. Jövő szeptembertől azonban a felsőoktatási intézmények abba is beleszólhatnak, hogy milyen tantárgyak számítsanak bele a felvételi pontokba. Az egyetemek ekkortól meghatározhatnak a középiskolai eredményekhez egy ötödik tantárgyat, valamint az érettségi átlaghoz egy érettségi vizsgatárgyat a tanulmányi pontok számításánál. Tehát az eddig figyelembe vett egy természettudományos tantárgy eredménye nem lesz kötelező, ha az adott egyetem ezt nem írja elő.

A másik nagy változás, hogy megszűnnek a központi többletpontok, ehelyett az egyetemek dönthetnek arról, hogy mire adnak még maximum 100 pontot a jelentkezőknek. Ezek lesznek az „intézményi” többletpontok. Az eddig meghatározott követelmények és eredmények mellett ekkortól munkatapasztalatért és az egyetem által szervezett felvételi vizsgáért is járhatnak ilyenek. Szóbeli vagy írásbeli felvételit bármelyik egyetem hirdethet, a Semmelweis Egyetem például be is jelentette, hogy jövő ősztől 50 intézményi pontot szerezhetnek a jelentkezők az általuk tartott szóbeli meghallgatáson, és előny lesz az angol és a német nyelvvizsga.

Bár eddig központi többletpont járt az emelt szintű érettségikért is, mostantól ez megváltozik. 2024-től már nem kapnak plusz 50 pontot az emelt szintű érettségizők, más súllyal fogják figyelembe venni a közép- és az emelt szintű vizsgákat. Például egy 82 százalékos középszintű érettségiért nem 82 pontot kap egy felvételiző, hanem csak 55-öt. Egy 82 százalékos emelt szintű érettségi viszont az új rendszerben is 82 pontot ér. Tehát a 100 százalékos középszintű érettségikért jövőre már maximum 67 felvételi pont lesz kapható.

A felvételi rendszer módosítását tavaly nyáron jelentette be a kormány, Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter ekkor egy facebookos videóban ismertette a változásokat. Ebből többek közt kiderült, hogy bár az érettségi sikeres teljesítéséhez továbbra is szükséges lesz egy nyelvi tárgyból levizsgázni, 2024-től a nyelvvizsga sem lesz kötelező az egyetemi jelentkezéshez. A miniszter azt is kiemelte, hogy a kormány célja a hazai felsőoktatás versenyképessé tétele, szerinte ebben meghatározó lépés volt, hogy