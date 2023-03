Egeret szültek a hegyek a víz-világkonferencián

Fél évszázadot kellett várni rá, hogy a világ országai végre konferenciát szenteljenek az emberi élet egyik nélkülözhetetlen alapszükségletéről, a vízről, de a háromnapos tanácskozáson végül csak nem kötelező vállalásokat tettek, melyek betartásának ellenőrzésére sem dolgoztak ki semmilyen mechanizmust, valamint megalkották az ENSZ vízfelelősének posztját, írja a tanácskozást így végső soron igen kevésre értékelő Guardian a beszámolójában.

photo_camera Antonio Guterres, az ENSZ főtitkárának felszólalása a fél évszázada először megtartott víz-világkonferencián. Fotó: JOHN LAMPARSKI/NurPhoto via AFP

A konferencia után annak szervezői is csak afölötti örömüket tudták jelezni, hogy egybegyűlhettek a tudomány, a kormányok, az iparágak és a civil szervezetek képviselői, hogy erről a fontos témáról tárgyaljanak. Azt viszont még ők maguk is elismerték, hogy a globális ivóvízellátás javításához az önkéntes, ellenőrizhetetlen vállalások elégtlenek lehetnek, és inkább olyan nagy globális egyezményekre volna szükség, mint amilyen a 2015-ös párizsi klímaegyezmény volt.

"Ez a tanácskozás erre nem adott felhatalmazást, de legalább összehoztuk a világot, és még lesz folytatás" - mondta a Guardiannak Henk Ovink, Hollandia víznagykövete, a konferencia egyik házigazdája. Majd egyből a problémák sorolásába kezdett. "Töredezett a vízkérdés globális kezelése, ahogy töredezett a finanszírozás is, és nem áll rendelkezésünkre kellő adat, sem tudományos ismeret" - mondta.

"Tisztában vagyunk, hogy még nem végeztünk a munkával, és elmaradásban vagyunk a feladatainkkal" - mondta Tharman Shanmugaratnam szingapúri miniszter, a konverencia párbeszédért felelős társelnöke, aki szerint közben azért azt is tudják, hogy a feladatuk teljesíthető is volna. "A vízet globális közjóként kell kezelnünk, és közösen, minden nemzet érdekében kell védenünk" - mondta.

A tanácskozáson valóban kimondták, hogy a víz közjó, ahogy azt is, hogy a vízkérdést nem lehet elkülönítetten kezelni a klímaválságtól, sem az élelmezésbiztonság, az energiabiztonság vagy a nemzetbiztonság kérdésétől. De semmilyen kötelező érvény

megállapodás nem született, ezért a szakértők szerint nehéz lesz behajtani a kormányokon és az iparon a vállalásaikat. (Via The Guardian)