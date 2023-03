Ki ne akarna majdnem egymillió forintért idegenekkel nyaralni és közben barátkozni?

A Prágába tartó elvileg hat, a cigi- és vécészünetek miatt 8 órás buszúton szembejött velem egy New York Times-riport, ami majdnem egy olyan utazásról szólt, amin épp voltam. A különbség, hogy azt nem 20 éves egyetemistáknak a cseh fővárosba, hanem az Y-generációsoknak (vagy más néven millenialoknak) Marokkóba szervezték.

photo_camera Turisták a marokkói Yves Saint Laurent múzeum előtt. Fotó: EMERIC FOHLEN/NurPhoto via AFP

A Flash Pack célja, hogy olyan, a 30-as és 40-es éveiben járó embereknek segítsen új barátokat/útitársakat szerezni, akik alapból egyedül utaznának. A cég küldetése is hasonló: „egymillió értelmes barátságot létrehozni”. Ami különössé teszi a Flash Packet, az a küldetésük kivitelezési módja, amit nagy buzgalommal hirdetnek. „A csoportdinamika megszállottjai vagyunk” – írják a honlap egyik aloldalán. „Teljesen a csoportdinamika megszállottjai vagyunk” – állítják egy másik aloldalon. „Teljesen a megszállottjai vagyunk a csoportdinamikának” – idézi gyakran ismételt kérdések aloldal a Flash Pack 42 éves vezérigazgatóját, Radha Vyas-t. A „How it works” című aloldal pedig azzal az ígérettel kezdődik, hogy a cég „megszállottja a csoportdinamikának, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az utazók első 24 órában kényelmesen érezzék magukat, és barátságokat kössenek”.

photo_camera Képernyőkép a Flash Pack oldaláról.

Ezzel a szándékkal az ügynökség egy szociológiai paradoxon szöges, sőt büszke megsértését vállalja: sok barátot szerezni kívánatos állapot, a barátkozásra való egyértelmű törekvés illetlen és szánalmas. A millenialok körében tabutéma a barátkozás, hiszen ezen generáció tagjai sokkal nagyobb arányban számolnak be arról, hogy gyakran vagy mindig magányosnak érzik magukat, mint a korábbi generációk tagjai, írja a riport szerzője.

Red flagek

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon kik mennek el egy drága külföldi utazásra azért, hogy idegenekkel barátkozzanak? Az utazók „döntéshozók vagy vezetők, akik azt szeretnék, ha valaki más irányítaná a nyaralásukat, mondta a New York Timesnak Radha Vyast, aki férjével, Lee Thompsonnal együtt alapította a Flash Packet. „Ügyfeleink között vannak ügyvédek, orvosok és sikeres üzletemberek, akiknél egyfajta »döntési fáradtság« alakult ki a sok döntés miatt, amiket a munkájuk során meg kellett hozniuk. Csak el akarják engedni magukat, és várják, hogy valaki megmondja nekik, hol legyenek, mikor, mit csináljanak, mit vegyenek fel, stb.” Ahhoz, hogy ezt az igényt kielégítsék, a nyolcnapos utazás alatt közel 30 programot szerveznek a nyaralóknak.

A „Marocco Highlights” drága módja az ismerkedésnek: a nyolcnapos utazás ára 2395 dollárnál kezdődik - átszámítva körülbelül 860 ezer forint -, ami tartalmazza a kétágyas szobákban való elhelyezést, a legtöbb étkezést és az összes csoportos programot. A cég a szerződési feltételeiben biztosítja magának „a jogot, hogy teljes belátásunk szerint visszautasítson bármilyen foglalást”. A foglalás után az ügyfélszolgálati munkatárs belsőleg „piros jelzést” adhat egy olyan személynek, akiről azt gyanítja, hogy veszélyt jelenthet a csoport összetartására. „Ha felmerül, hogy az egyén problémás lehet, beszélünk vele és megbizonyosodunk arról, hogy a megfelelő útra foglalt” – mondta Thompson.

photo_camera Képernyőkép a Flash Pack oldaláról.

„Egyetlen igazán mogorva személy elég gyorsan megzavarhatja a csoportot” – mondta Vyas, aki szerint egy csoport sikertelensége általában egy olyan személyre vezethető vissza, akinek az elvárásai egyáltalán nincsenek szinkronban azzal, „amit mi kínálni tudunk”. Egy olyan ember, aki túl sok szóló elemet próbál beletuszkolni a kínált bonyolult útvonalakba, könnyen lehet, hogy befolyásolni tudja a többieket.

A csoportvezetőknek is fontos szerepe van, nekik kell lefektetni a szabályokat. A New York Times újságírójának Ismail volt a vezetője, „nyitóbeszédében udvarias, de határozott tanácsokat fogalmazott meg a csoport pontosságával kapcsolatban: Ha öt percet késel bármilyen tevékenységről, bármikor, akkor küldj egy gyors üzenetet a WhatsAppon keresztül, amelyben tájékoztatod a többieket.” Vyas elmondta, hogy a Flash Pack a képzése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utazók már az első találkozáskor megbízzanak a csoportvezetők adminisztratív képességeiben. „Mert ha nem így tesznek, az ügyfeleink megpróbálják átvenni az irányítást - mert ők természetes vezetők”, mondta az alapító.

Két héttel a „Marocco Highlights” utazás előtt a résztvevőket berakták egy WhatsApp-csoportba, és arra biztatták őket, hogy mutatkozzanak be. Küldtek képeket is a háziállataikról, megbeszélték, hogy a program melyik pontjait várják a legjobban, sőt, még fotókat is küldtek arról, hogy mit szeretnek a legjobban azokon a helyeken, ahol élnek.

„A” típusú személyiségek

Minden egyes résztvevő, akivel a Flash Pack utazásain találkoztam, „A-típusú személyiség" volt, mondta a cikk szerzőjének az útitársa.

Az A,B,C,D személyiségtípusokat Ray Rosenman és Dr. Meyer Friedman kardiológusok vizsgálták először az 1960-as években, vizsgálatuk szerint az emberek bizonyos személyiségtípusokba tartoznak, amik különböző, sajátos szervi megbetegedésekre hajlamosíthatnak.

photo_camera Fotó: EMERIC FOHLEN/NurPhoto via AFP

Cikkükben azt írták, hogy a kardiovaszkuláris megbetegedésre hajlamos személyek sajátos viselkedésformákat tanúsítanak, és ezt elnevezték „A típusnak”. Az ilyen emberekre jellemző: agresszivitás, nyughatatlanság, ellenségesség, versengésre való hajlam, hiperaktivitás, sürgetettség érzése, elismerés utáni vágyakozás, illetve az állandó teljesítményfokozási készenlét, fizikai és mentális téren egyaránt.

A riport szerzője szerint a csoport minden tagjára jellemzők voltak az A-típusúnak nevezett tulajdonságok. Mindezt azért gondolja, mert a Flash Pack által kínált nyaralás – részletes boldogságbomba és előre meghatározott szabadidő – nem valószínű, hogy vonzana olyan személyt, aki nem rendelkezik ezekkel a tendenciákkal. A Flash Pack alapítója szerint a vendégeket mind ebbe a típusba sorolni azért durva általánosítás lenne.

„A valódi életem kötelezettségei - munka, házimunka - gyerekjátéknak tűntek ahhoz a feladathoz képest, hogy 12 idegenből új barátot csináljak, és közben részt vegyek a napi csoportos tevékenységek tömkelegén. A WhatsApp-csoportban már javában folyt az agresszív kampányom, hogy mindenkit meggyőzzek arról, hogy örökre barátok maradjunk. A vakációnak vége volt. Pihenhettem” – zárta a cikket a szerző.

A riport tele van érdekes történetekkel, a fiatal, jól öltözött, modell kinézetű túravezető férfiaktól kezdve, a sivatagi quadozáson át egészen a késő esti meztelen fürdőzésig minden, érdemes elolvasni.