„Olyan rendes emberek voltak”

„Akik ismerték, általában kedvelték őket” - írja a Guardian Maria Mayerről és Ludwig Gischről, a szlovén fővárosban 2017-ben letelepedett argentin házaspárról. Az új szomszédok barátságosak voltak, de nem haverkodók, érdeklődök, de nem tolakodók. Mayer online műkereskedést nyitott, Gisch egy IT-startupot alapított. Ismerőseiknek azt mondták, hogy az Argentínában elszaporodott utcai bűncselekmények miatt költöztek Európába, ahol a békés, csendes Szlovénia ideális lakóhelynek ígérkezett.

Az a mintegy tucatnyi ismerősük, akikkel a Guardian riporterei beszéltek, mind a „hétköznapi” vagy a „kedves” jelzővel jellemezték a házaspárt. Szomszédaik szerint is teljesen átlagos család voltak, a gyerekeik gyakran spanyolul sikongatva játszottak a kertben.

Nagy volt hát a meglepetés, amikor tavaly decemberben Mayer és Gisch a szlovén bűnüldözés történetének valaha volt legtitkosabb, jól szervezett rajtaütésének célpontjaivá váltak. Házukat kommandósok lepték el, gyerekeiket állami gondozásba vették, a szülőket pedig őrizetbe. A házban a Guardian a nyomozás részleteit ismerő forrása szerint „hatalmas” mennyiségű készpénzt találtak, amit még megszámolni is órákig tartott.

A rajtaütés híre januárban érte el a nyilvánosságot. Azóta a nyomozásra rálátó források kész tényként állítják, hogy Mayer és Gisch kémek voltak, azok közül is a legelitebb, legértékesebb titkosszolgálati erőforrásnak számító „illegálisok”, vagyis olyan nem hivatalos fedésben dolgozó ügynökök, akiknek az egész élete egy nagy fedősztori. Akik lényegében egész életüket a kémkedésnek rendelik alá, és akik nem is szerelemből házasodtak és alapítottak családot, hanem felső utasításra, hogy megfelelően tudják álcázni magukat.

A Guardian cikke szerint a szlovén elhárítás figyelmét külföldi társszolgálatok hívták fel a kémházaspárra. Mindezt csütörtökön Tanja Fajon szlovén külügyminiszter is megerősítette. Állítása szerint Mayer és Gisch valójában nem is argentin, hanem orosz állampolgárok. "A gyanúsítottak egy külföldi titkosszolgálat tagjai, akik törvénytelenül beszerzett külföldi iratokkal éltek és dolgoztak Szlovéniában, hogy titokban információt gyűjtsenek" - mondta Drago Menegalija rendőrségi szóvivő.

Az ügy részleteiről ennél többet hivatalosan nem akarnak mondani a szlovén hatóságok a nyomozás érdekeire hivatkozva. Névtelenül azonban két rálátó forrás azt mondta, hogy Mayer és Gisch az orosz hírszerzésnek, az SZVR-nek dolgozott. Ha Mayer és Gisch valóban az SZVR nem hivatalos fedésben dolgozó ügynökei voltak, akkor 2010 óta ők lesznek az elsők, akik lebuknak. 13 éve az FBI leplezett le tíz orosz alvóügynököt.

A nevük elhallgatását kérő források szerint a házaspár elfogása óta zajló informális egyeztetések során Oroszország lényegében elismerte, hogy Mayer és Gisch valóban hírszerzők, és mindenféle nem hivatalos csatornákon már fogolycseréről is egyeztetnek.

A Guardian a nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján arra jutott, hogy Mayer és Gisch bőven éltek azzal a lehetőséggel, hogy Szlovénia a schengeni övezet része, vagyis innen szabadon utazhattak szerte Európában. Mayer galériásként egész Európában utazgatott kiállításokra. Az egyelőre nem világos, hogy direkt a művészeti körökben akart-e mozogni, vagy ezzel csak utazásai valós célját igyekezett leplezni. "Nagyon barátságos volt. Kiállított a webes galériájában, meg Edinburgh-ban is bemutatta a műveimet. Ami nekem elég nagy szó volt, mert ritkán állítanak ki külföldön" - mesélte a Guardiannak Jure Kralj maribori fotográfus. Egy horvát művész, akivel Mayer nem sokkal letartóztatása előtt, novemberben Zágrábban találkozott, úgy emlékezett, hogy "laza beszélgetésekkel és vicces dolgokkal ütöttük el az időt".

Mayer férje, vagy hát "férje", Gisch közben DSM&IT nevű vállalkozását vitte, amely vírusírtókat, spamszűrőket, az emailek rendszerezésére alkalmas eszközöket kínált ügyfeleinek. A Guardian szerint a vállalkozás nem túl nagy hírű, a Twitterét például mind9ssze hárman követik.

A házaspár máskülönben se volt feltűnő. Ez persze akár valódi munkájukból is fakadhat. Jelena Vavilova, egy lebukott orosz fedett ügynök 2019-ben azt mondta, hogy az ilyen ügynökök jellemzően átlagos kinézetűek, hogy ne keltsenek feltűnést. Ez a leírás Mayerre is illett. "Szürke kisegér volt, el se hiszem, hogy kém" - mondta róla egy szlovén művész, aki többször is találkozott a nővel és gyerekeivel.

Fura talán csak az volt, hogy bár már öt éve az országban éltek, nem voltak hajlandók szlovénül beszélni. Azt mondták, a mássalhangzótorlódásokkal van bajuk - ez amúgy inkább jellemző a szomszédos horvátra, mint a szlovénra -, de valószínűbb, hogy az otthonában spanyolul, társaságban angolul beszélő házaspár csak az orosz akcentusát leplezte, amely a szlovén anyanyelvűeknek azonnal feltűnt volna. Spanyolul viszont kifogástalanul beszéltek. Legalábbis Mayer, akiről egy spanyolul jól beszélő szomszédja azt mondta, hogy semmilyen akcentusa sem volt.

A Guardian szerint vannak jelei, hogy Mayer és Gisch egy nagyobb hálózat tagja volt - ahogy az USA-ban is több nem hivatalos fedésben dolgozó ügynökből álló hálózatot sikerült egyikük lebukása után felgöngyölíteni. Erre utal, hogy elfogásuk után nem sokkal egy görög nő és egy brazil férfi is sietve elhagyta Athént, illetve Rio de Janeirót. A pár a görög hatóságok szerint szintén az SZVR-nek dolgozott, és Mayerék lebukása után tartott a lelepleződéstől.