Nem lesz (idén) Libri-díj

photo_camera Bödőcs Tibor és Krasznahorkai László a 2022-es Libri-díjak átadóján. Fotó: Göcsei Georgina/Flickr/Libri

„Gazdasági megfontolások miatt idén nem adjuk át a Libri irodalmi díjat és a Libri irodalmi közönségdíjat” - írták csütörtökön a szervezők azoknak a „közéleti személyiségeknek”, akik korábban szavazataikkal segítettek összeállítani a jelöltek listáját.

A Libri-Bookline az ország egyik legnagyobb könyvkereskedője és kiadóvállalata, amelybe három éve a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is beszállt kisebbségi tulajdonosként. 2021-ben majdnem 30 milliárd forintos árbevételt realizáltak. A díjakat hét éve hozták létre, és bár idén biztosan elmarad, a szervezők azt írják: „továbbra is elkötelezettek vagyunk a kortárs magyar szerzők és műveik iránt, így a jövőben megújult formákban népszerűsítjük a kortárs irodalmat, amellett, hogy más műfajokra, témákra is felhívjuk a figyelmet.”

A Libri díjakhoz a nem-állami szcénában magasnak számító pénzjutalom, 2-2 millió forint járt, de a kortárs irodalom szempontjából ennél is fontosabb, hogy szokatlanul komoly marketingkampányt raktak a tíz döntős könyv szerzői köré évről-évre.

photo_camera A zsűri

Az ötfős zsűri döntései alapján díjazták az elmúlt években, például, Krasznahorkai László, Bereményi Géza és Tompa Andrea könyveit, sok ezer olvasói szavazattal pedig kiválasztották a közönségdíjasokat (Bödőcs Tibort és Grecsó Krisztiánt kétszer is).