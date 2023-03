Elítélte Olaszországot az EP, amiért leállította az azonos nemű szülők gyerekeinek anyakönyvezését

Elítélte az Európai Parlament az olasz konzervatív kormányt, miután megtiltották, hogy a milánói városi tanács olyan gyerekeket regisztráltasson, akiket azonos nemű szülők nevelnek - írja a Guardian. A belügyminisztérium közölte, hogy a tengerentúlon béranyasággal vagy mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekek anyakönyvezésének ügyében mostantól a bíróságok döntenek majd. Az Európai Parlament most azt állítja, hogy a milánói városi tanács elleni döntés, az LMBTQ+ emberek elleni szélesebb körű kormányzati támadás része.

Giuseppe Sala, Milánó polgármestere a héten Brüsszelbe utazott, hogy támogatást gyűjtsön, és hogy létrehozhasson egy ellenzéki pártokból álló szövetséget az azonos nemű szülőkkel rendelkező családok jogaiért folytatott küzdelemben.

A liberális és centrista Renew Europe képviselőcsoport által készített 2022-es jelentéshez benyújtott módosító indítványban a képviselők arra szólították fel Olaszországot, hogy „azonnal vonja vissza döntését”, mivel szerintük a lépés „elkerülhetetlenül diszkriminációhoz vezet nemcsak az azonos nemű pároknál, hanem az általuk örökbefogadott gyerekeknél is” , illetve „közvetlenül sérti a gyerekek jogait” egy ENSZ-egyezmény értelmében.

Giorgia Meloni kormánya, akinek szélsőjobboldali Olasz Testvérek nevű pártja a hagyományos családok védelmét hirdeti, most egy olyan törvényjavaslatot is benyújtott, ami büntethetővé tenné azokat a párokat, akik külföldre mennek, hogy béranyaság útján vállaljanak gyereket. A béranyaság ugyanis már most is illegális Olaszországban, a mesterséges megtermékenyítés, azaz az IVF pedig csak heteroszexuális párok számára elérhető.

Március elején több ezer ember vonult az utcákra tiltakozásul, és több polgármester is helytelenítette a lépést. „Én továbbra is megcsinálom az átírásokat, mert nem érdekel, hogy hol és hogyan született egy gyerek” - mondta Antonio Decaro, Bari polgármestere pénteken a Rai TV-nek. „Ha az én városomban élnek, engem az érdekel, hogy milyen körülmények között él az a gyerek, és ugyanazoknak a jogoknak kell ezeket a gyerekeket megilletniük, mint a társaikat.”

Olaszországban 2016-ban, még a balközép Demokrata Párt vezette koalíció kormányzása alatt lépett életbe a polgári házasságról szóló törvény, de a törvényjavaslatban akkor sem szerepelt a melegházasság legalizálása. Azt a záradékot ami pedig lehetővé tette volna, hogy valaki örökbe fogadhassa azonos nemű partnere gyerekét, a jobboldali pártok és a katolikus egyház nyomására elvetették.

Az olasz LMBTQ+ közösség most attól tart, hogy a Meloni-kormány az eddig elért jogaikat is csorbítani fogja. Az önmagára „keresztény anyaként” hivatkozó Meloni ugyanis már a választási gyűléseken is arról beszélt, hogy a gyerekeket csak heteroszexuális szülők nevelhetik. Ráadásul a „genderideológia” és az „LMBT-lobbi” ellen is szót emelt.

A tavaly szeptemberi parlamenti választások előtt Federico Mollicone, aki Meloni mellett szintén az Olasz Testvérek párt tagja, felszólította a Rai nevű állami műsorszolgáltatót, hogy ne vetítse a világszerte népszerű Peppa Malac című rajzfilmsorozat egyik epizódját, mivel a sorozat szereplői között egy azonos nemű pár is szerepelt. „Nem fogadhatjuk el a nemi jellegű előnevelést” - mondta akkor Mollicone. A tisztviselő ebben a hónapban pedig egy tévés interjúban arról beszélt, hogy szerinte „a béranyaság egyértelműen súlyos bűncselekmény... súlyosabb, mint a pedofília”.

Az Olasz Testvérek azon jobboldali pártok közé tartozik, amik 2021-ben megakadályozták egy olyan törvény elfogadását, ami kriminalizálta volna a homofóbiát. Döntésüknél arra hivatkoztak, hogy egy ilyen törvény veszélyeztette volna a szólásszabadságot.