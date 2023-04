Senkit se tévesszen meg, hogy április van, hózáporok és fagy is jöhet

Az egy dolog, hogy a naptár szerint már erősen tavasz van, mert az Időkép előrejelzése szerint ez annyira nem érdekli az időjárást.

Vasárnap a napos és viszonylag meleg időt eső és zápor zárja, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre zivatar is. Ennek köszönhetően estére hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.

Hétfőn is folytatódik az esős idő, a záporok mellett pedig néhol hózápor is kialakulhat, ami mellé kapunk egy kis viharos szelet is. Hajnalban -3 és +5, napközben 7 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden is hasonló lesz a helyzet, borongós lesz az idő, a keleti-délkeleti területeken eső, havas eső, de helyenként akár havazás is kialakulhat. Az északias szél továbbra is sokfelé lesz erős, nyugaton és északkeleten viharos. Fagyos lesz a reggel, délután pedig 3-10 fok mérhetünk.

A hét folytatásáról pedig már beszélni sem érdemes, mert ugyanúgy hideg lesz és sok helyen fog esni mindenféle csapadék.