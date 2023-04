Április van, és a dél-keleti országrészben esik a hó

Aki nem hiszi, nézzen rá az Időképen az aktuális helyzetre, ami kedden kora délután így nézett ki:

Előrejelzésük szerint egyébként kedden ennél már nem lesz jobb a helyzet, a havas eső és a havazás mellett sok helyen viharos széllökések is lesznek, és maximum 3-10 fokot mérhetünk délután.

De szerdán se javul az idő látványosan, maximum 10 fok lesz, hajnalban pedig akár -7 is lehet. Ugyanez lesz a helyzet csütörtökön is, pénteken pedig csak minimálisan érezzük majd a tavaszt, hajnalban ugyanúgy fagyhat, de 10 fok helyett akár már 13-at is mérhetünk aznap délután.