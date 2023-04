Júliusban kerül a mozikba az élőszereplős Barbie film, Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével, Greta Gerwig rendezésében. A filmhez most megérkezett az első rendes előzetes, amiben feltűnik Will Ferrell, Helen Mirren, Kate McKinnon, John Cena, America Ferrara, Issa Rae, de még Michael Cera és Dua Lipa is. A sztoriról egyelőre annyi derült ki, hogy Barbie mély egzisztenciális válságba kerül, és el akar menekülni a tökéletesen pink világból.