Kovács Zoltánnak nincs háza, sem autója, de a vadászlapnál legalább jól keres

Rogán Antal vagyonnyilatkozata – mivel kabinetfőnöki posztja mellett országgyűlési képviselő is – január vége óta nyilvános, a kormányzati honlapra pedig most felkerültek a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikusainak vagyonnyilatkozatai is. Itt szúrta ki az Mfor, hogy a nemrég saját podcastet is indító Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár

összes vagyona 13 millió forint készpénz,

amit alighanem a legolcsóbb ikeás bútorokkal berendezett albérletének egyik nyeklő-nyakló zoknis fiókjában tart, merthogy saját ingatlanja a dokumentum szerint nincs, ahogy minimum ötmillió forintot érő autója, motorja, vízi- vagy légi járműve, műtárgyai vagy részvényei sem. Úgy tűnik, a parlamenti képviselők közül egyébként többen is tízmilliós összegeket tárolnak a párnacihában.

photo_camera Fotó: Kovács Zoltán / Facebook

A vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy a nemzetközi szóvivőként is ismert Kovács díjazás nélkül látja el adjunktusi feladatait a Debreceni Egyetemen, államtitkári fizetése mellett pedig a havonta megjelenő Nimród Vadászújság főszerkesztője is - utóbbi kettőből származó fizetéseit a havi 1 milliótól 5 millió forintig terjedő kategóriába sorolja. Négy éve a politikusnak csak egy tíz éves autója és 8 millió forint készpénze volt.

A kormány márciusban sürgősségi eljárás keretében tárgyalta a vagyonnyilatkozati rendszer újabb módosítását: az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében elektronikusan kitöltött, olvasható és kereshető formában is elérhetővé tették azokat, ahogy azt egyébként a civil szervezetek évek óta követelik.