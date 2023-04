Tökön térdelt egy játékost a bíró a mexikói fociligában, 12 meccsre eltiltották

Indulatokkal túlfűtött rangadó kerekedett a magyar idő szerint szombat hajnalban játszott Club América-León focimeccsen a mexikói első osztályban, amelyen Fernando Hernandez Gomez bíró is elvesztette a fejét, írja a Nemzeti Sport a spanyol Marca sportlap alapján.



1-0-ás vendég vezetésnél a 63. percben Diego Contreras szögletből szerzett gólt, amivel egyenlített az América, ezután a León játékosai kezezést reklamálva körbevették a játékvezetőt. Hernandez ezt nem viselte könnyen és térddel tökök rúgta Lucas Romérót.

Egy rövid leállás után a meccs folytatódott, Henry Martín góljával a 68. percben a hazaiak megszerezték a vezetést. A 94. percben azonban a León az Arsenal korábbi támadója, Joel Campbell góljával döntetlenre mentette a találkozót.

A mérkőzést követően a mexikói bajnokság fegyelmi bizottsága 12 meccsre eltiltotta Hernandezt. A döntés után így fogalmazott: „elnézést kérek a szurkolóktól és általában a nyilvánosságtól, valamint Lucas Romérótól a reakciómért.”

Az ítélet meghozatala előtt Romero, a rúgást elszenvedő játékos is reagált: „Ő is csak ember, az emberek hibáznak. Félreértés volt, nem kell őt felfüggeszteni, tisztelem őt és ő is tisztel engem.”



A meccs közben a csapatok edzői, Fernando Ortíz és Nicolas Lamarcón is összekaptak, utóbbinak a felsője is elszakadt. Mindkettejüket kiállították, majd két meccses eltiltást kaptak.