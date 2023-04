Lelökte a terhes feleségét egy skóciai szikláról, húsz évet kapott

Húsz év börtönre ítéltek egy angol férfit, amiért két és fél éve 15 méter magasból lökte le várandós feleségét. A gyilkosság a skóciai Edinburgh mellett, egy népszerű kirándulóhelyen történt, írja a BBC.

A bírósági eljárás során a nő édesanyja azt mondta, lánya többször beszélt neki arról, hogy bántalmazó kapcsolatban él, és néhány hónappal a házasság után már a váláson gondolkozott. Az volt a terve, hogy négynapos skóciai nyaralásuk után szakítani fog.

photo_camera Itt történt a gyilkosság Fotó: ANN RONAN PICTURE LIBRARY/Photo12 via AFP

A férj, a 29 éves Kashif Anwar vallomásában azt mondta, este fél 8 körül másztak fel a sziklához, hogy megnézzék a naplementét, de mivel túl későn értek oda, hamarosan visszaindultak. Menetközben megálltak, hogy csináljanak egy szelfit, Anwar elmondása szerint ekkor elvesztette az egyensúlyát, és véletlenül ráesett a feleségére, Fawziyah Javedre, aki a mélybe zuhant.

A nő nem vesztette el azonnal az eszméletét. Először egy kiránduló szaladt oda hozzá, akitől azt kérte, ne engedjék a közelébe a férjét, mert ő lökte le a szikláról. A kiérkező rendőrnek szintén azt mondta, a férje lökte le, miután közölte vele, hogy véget akar vetni a kapcsolatuknak.

A bíróság végül gyilkosság miatt ítélte el a férfit, aki nem is próbálta megmenteni a feleségét. A tárgyaláson kiderült az is, hogy az optikusként dolgozó Anwar munka közben ismerte meg leendő feleségét, aki szemüveget csináltatni ment be az üzletbe, ahol dolgozott. Javed munkajoggal foglalkozott, és 31 éves volt, amikor meghalt.