Korrupcióval vádolják a legkonzervatívabb amerikai alkotmánybírót

Az alkotmánybíróságként is funkcionáló washingtoni Legfelsőbb Bíróság legkonzervatívabb bírója, Clarence Thomas több mint 20 éve fogad el nagyértékű ajándékutakat a Republikánus párt és a konzervatív forradalom egyik legbőkezűbb szponzorától. A mindezt feltáró ProPublica amerikai nonprofit híroldal anyaga szerint Thomas a nagyértékű juttatásokat nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban, ami miatt akár alkotmányos vádeljárás is indulhat ellene.



photo_camera Clarence Thomas (jobbra) felesketi a Legfelsőbb Bíróság új, Donald Trump által jelölt bíróját, Amy Coney Barrettet. 2020. október 6., Washington, D.C. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az ingatlanmilliárdos Harlan Crow által által fizetett jachtozásokat, rendszeres magángépes kiruccanásokat és gyakori közös luxusutakat Thomas nem engedhette volna meg magának. Az arányokat jelzi, hogy Thomas és felesége egyetlen, 2019-es kilencnapos indonéziai útja közel kétszer annyiba kerülhetett Crow-nak, mint a bíró éves jövedelme.

Az ügyet még pikánsabbá teszi, hogy Crow maga szponzorálta azt a dokumentumfilmet, amiben az átlagos sorból származó Thomas arról beszélt, hogy visszafogott életmódja milyen fontos része az identitásának. A ProPublica szerint példátlan, hogy egy legfelsőbb bírósági bíró ilyen nagyságrendű ajándékokat fogadjon el.

A Legfelsőbb Bíróság döntései alapjaiban befolyásolják az intézményrendszer működését és az amerikai társadalom életét: az abortuszhoz való jogtól a feketék egyenjogúságán át a fegyvertartásig minden ott dőlt és dől el. Crow tagadja, hogy a bíró gáláns ajándékai bármiben befolyásolták volna Thomas bírói álláspontját és döntéseit, vagy hogy az utakra olyan vendégeket hívott volna, akikről feltételezhető volt, hogy ilyesmi áll a szándékukban. A ProPublica szerint ezzel szemben az egyik 2017-es utazáson a társaság tagja volt például Verizon és a PWC egy-egy olyan vezetője, akik maguk is jelentős republikánus támogatók, valamint egy jelentős konzervatív thinktank egyik vezetője is.

Clarence Thomasnak mentelmi joga van, csak a Szenátus folytathat le ellene eljárást. Erre nagyon kicsi az esély, de legfelsőbb bírósági bíró ellen amúgy is csak egyszer, közel 220 éve volt rá példa, és az is felmentéssel végződött. Ugyanakkor az ügy egész biztosan tovább rombolja a testület tekintélyét, aminek rengeteget ártott, hogy tavaly kiszivárgott az abortuszszabályozás jelentős szigorítását megalapozó döntés, arról nem is beszélve, hogy a bíróság ideológiai alapú jogkorlátozó döntései elszakadnak a társadalom igényeitől.