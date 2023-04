Éveken át küzdött a Belügyminisztérium, hogy ne kapjanak kártérítést a fogyatékos gyereküket gondozó anyák

Hiába mondta ki a bíróság 2021-ben, hogy a magyar állam megsértette a súlyos-halmozott felnőtt fogyatékos emberek és az őket gondozó szülők jogait azzal, hogy nem tart fenn megfelelő ellátást számukra, a Belügyminisztérium kész volt még évekig harcolni a bíróságon. Így most elérték, hogy az államnak ne kelljen kártérítést fizetnie azoknak a szülőknek, akiknek az ellátórendszer hiányosságai miatt 30-40 éve otthon kell gondozniuk a súlyosan fogyatékos gyereküket.

A Kúria legújabb ítélete szerint mégsem kötelezhető az állam arra, hogy támogatott lakhatást biztosítson Budapesten azoknak a halmozott fogyatékossággal élő embereknek, írta az Rtl.hu. 2017-ben hat család indított pert, de a Belügyminisztérium a Kúriához fordult, ahol a napokban kimondták: az államtól nem lehet kikényszeríteni a segítséget, még akkor sem, ha törvényben meghatározott feladatát mulasztja el.

A korábbi jogerős ítéletben családonként tízmillió forint sérelemdíjat is megállapított a bíróság. Most ezt is vissza kellene fizetni, ha a családok felvették volna a pénzt.

Boros Ilona, a TASZ jogásza az RTL-nek azt mondta, számítottak rá, hogy az állami szervek minden lehetőséget ki fognak használni, és Kúriához fordulnak, ezért azt tanácsolták az anyáknak, ne vegyák át a nekik jogerősen megítélt kártérítést, nehogy még méltatlanabb helyzetbe kerüljenek, ha esetleg a Kúria miatt vissza kell fizetniük.

Az egyik érintett anya, Schilling Magdolna az ítltet után a csatornának azt mondta, romokban a lelke. Tavaly ilyenkor még azt hitte, hogy a fia méltó körülmények között élhet majd akkor is, ha ő már nem tud gondoskodni róla. Most a Kúria döntése mindent lenullázott.

A hat családnak a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gyűjt adományokat ezen az oldalon, hogy ezzel is segítsenek a támogatott lakhatás helyszíneinek megfelelő kialakításában és a szükséges speciális eszközök beszerzésében.