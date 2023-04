Kigyulladt egy texasi tehenészet, 18 ezer szarvasmarha pusztult el

Egy texasi tehenészetben kitört tűz lehet az egyik legnagyobb marhamészárlás az Egyesült Államokban: a Dimmitt városhoz közeli tejgazdaságban 18 ezer tejelésre váró szarvasmarha pusztult el.

A hétfői tűzben odaveszett tehenek a farm állományának kilencven százalékát tették ki, és a húsz százalékát annak, ahány szarvasmarhát egy nap alatt levágnak az Egyesült Államokban. A tehenészet egyik dolgozója is áldozatul esett a tűznek: őt kórházban ápolják, az állapota kritikus.

A korábbi „rekorder" egy New York állambeli tehenészet, ahol három éve négyszáz szarvasmarha pusztult el egy tűzben. Az agrárminisztérium szerint Castro megye - ahol a most kigyulladt gazdaság is található - a második legnagyobb tejtermelő Texasban, tizenöt üzem több mint 67 millió liter tejet állít elő havonta.

(via USA Today)