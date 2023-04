Pumped Gabo vad szettekben feszítős NFT-ket dobott piacra

Pumped Gabo húzott egy váratlant, és saját kollekcióval berobbant az NFT-piacra. A kedden nyilvánossá vált nem helyettesíthető token kollekciója vad szettekben vagy éppen anélkül feszítő, őt ábrázoló 3D-s karakterekből áll.

„Úgy akartuk megcsinálni, hogy azért elég zorall, elég komoly legyen" - mondja a Pumped G NFT-szériáról, amely digitális Gabóinak - a sport témájú gyűjtőkártyákhoz hasonlóan - ritkaságát különböző extrák jelzik. Van ezüst-, arany- vagy karbonszínű, például az eredeti, piros rövid gatyás Pumpedből csak hét darab van.

A biznisz elstartolásával 5555 NFT-t dobtak piacra, és azóta kábé 500-at már el is adtak. Gabó szerint a projekt hazai újszerűségéhez képest ez nagyon jó szám: „igazából aki érti az NFT-dolgot, az tudja, hogy ez egy zseniális projekt". Viszont azzal a nehézséggel is találkozik, hogy az embereknek mondjuk egy cipő reklámozásához képest nehéz átadni, miről is szól ez.



Az ötletet egyik barátja dobta fel „olyan egy évvel ezelőtt", azóta ennek kidolgozásán munkálkodtak. Nagyjából akkor történt az, hogy az utóbbi évek NFT-k körülötti óriási hype-ja és piaca a kriptovalutákkal együtt bezuhant. De az érdeklődők száma alapján úgy tűnik, ez a Pumped NFT-ket nem állítja meg. A 3D-s Gabo-modelleket az a világszerte elismert magyar Digic Pictures cég készítette, ami olyan sikeres videójátékokon dolgozott eddig, mint a Call of Duty, az Assasin's Creed vagy a Witcher.

photo_camera Karbon Gabo NFT. Fotó: Project Pumped G

NFT-közösségépítés, veretés és boldogság manifesztáció

Gabónak azonban, mint az influenszer-szcéna társadalmi- és mentális egészség ügyben progresszivitásáról is ismert kondizós csillagának, valamint DJ-nek, közösségépítő célja is van a projekttel. „Az NFT-k mögött egy hálózatot építünk ki: ha valamelyik Pumped G NFT birtokosa vagy, akkor egy közösség tagja vagy" - fogalmaz. Mint mondja, a projektet nem csak, vagy nem azért csinálják elsősorban, hogy a bevételekből megszedjék magukat. A profit egy részét visszaforgatják abba, hogy az NFT-birtokosok számára közösségi hálót építsenek, amelyben jól érezhetik magukat, és abba, hogy ehhez jó programokat tudjanak szállítani.

A projekt jelen állapotában a gyűjtőknek kedvezmény jár bizonyos edzőtermekben és fodrászoknál vagy egyes fesztiváljegyekre. „Minden városban, ahol van partnerségben álló konditerem, ott legyen ilyen barber szalon is" - teszi hozzá. Amint meséli, a klub tagjainak a következő év során veretős villapartikat készülnek rendezni, és lesznek olyan alkalmak is, ahol szakemberek személyiségfejlesztő tréningeket tartanak, hogy „mindenki profin tudja manifesztálni a jobb életet és a milliókat. Ha a közösség tagjainak tudnánk segíteni abban, hogy fejlődjön az életük, boldogabbak legyenek, annak örülnék.