Törvény tiltaná Dél-Koreában a kutya- és macskahús fogyasztását

A dél-koreai kormánypárt pénteken a kutyák és macskák vágását és húsuk forgalmazását tiltó törvénytervezetet nyújtott be. Az állatvédelmi törvény módosítása lehetővé tenné, hogy a kormány támogatást nyújtson azoknak a kutya- és macskahússal foglalkozó vállalkozásoknak, amik önként hagynak fel a kutyák és macskák húsának feldolgozásával, helyette pedig más vállalkozásba fognak.

A dél-koreai first lady, Kim Ko Hi még egy nyáron adott interjújában beszélt arról, hogy be kell fejezni az országban a kutyahúsfogyasztást, mondván, hogy a fejlett gazdaságú országok közül már csak Dél-Koreában és Kínában esznek még mindig kutyahúst.

A dél-koreai ellenzéki Demokrata Párt egy politikusa csütörtökön szintén arról beszélt, hogy a kutyahúsfogyasztás betiltására vonatkozó külön törvény elfogadását és a kutyahús-iparban dolgozó emberek munkahelyváltásának támogatását tervezik.

Az utóbbi évtizedekben már Dél-Koreában is egyre kevesebben fogyasztanak kutyahúst, de a tradíció mellett érvelők szerint nem lehet korlátozni azt a jogot, hogy az emberek szabadon választhassák meg, hogy mit esznek. (MTI)