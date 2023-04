Több szexuális partner egyszerre? A spanyolok szerint nem probléma

Egyre nyitottabbak a spanyolok az egyszerre több szexuális partner, és a nyílt párkapcsolatok gondolatára. Egy most megjelent kutatás szerint majdnem felük szerint rendben van az, ha egyszerre több szexuális partnere van valakinek, de eközben még többen hisznek igaz szerelem erejében is, írja a Euronews.

A spanyol Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) állami szociológiai kutatóintézet reprezentatív eredményei szerint

a válaszadók 47%-a egyetért-, vagy erősen egyetért azzal az állítással, hogy az embernek egyszerre több mint egy aktív szexuális kapcsolata lehet egyszerre. Ez a szám a támogatók arányában 10 százalékos emelkedést jelent a CIS előző ilyen kutatásához képest, amit 2021 októberében végeztek.

A közvélemény-kutatás azt is kimutatta, hogy a spanyolok egyre inkább elfogadóak a nyílt párkapcsolatokkal szemben is: több mint 41 százalékuk mondta azt, hogy egy párkapcsolatban a partnereknek szabad szexelni másokkal is, anélkül, hogy „romantikus kapcsolatba” kerülnének velük.

De mindemellett Don Juan országának lakosai még mindig erősen hisznek a szerelem erejében.