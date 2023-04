Patriot légvédelmi rendszer érkezett Ukrajnába

Megvalósult egy álom, először 2021 augusztusában említette amerikai kollégájának, hogy Ukrajnának Patriot légvédelmi rendszerre van szüksége az orosz fenyegetés miatt, posztolta szerdán az ukrán védelmi miniszter annak apropóján, hogy megérkezett Ukrajnába az első Patriot. Olekszij Reznyikov szerint a fegyver hadrendbe állítása jelentős lépés az orosz légicsapások elleni küzdelemben.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z