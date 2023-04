Segítség a következő lépéshez: női vállalkozóknak indít támogatási programot a Visa

A legtöbb kis- és közepes vállalkozás életében eljön az a pont, amikor felmerül a kérdés, hogyan lehetne a következő szintre lépni. És tapasztalatból tudni, hogy az előrelépést sokszor nemcsak anyagi tényezők lassíthatják, hanem akár olyan hétköznapi, jól ismert akadályok is, mint a hiányzó ismeretek vagy a segítő tanácsok és ötletek hiánya.

Épp ezért a Visa most új támogatói programot indít Magyarországon a kis- és közepes vállalkozások számára, ezúttal kifejezetten a női vállalkozások megsegítését célozva. Az elérhető adatok alapján látni, hogy a vállalatvezetésben itthon még mindig a férfiak dominálnak: az Opten idén márciusi adatai alapján a több mint 460 ezer Magyarországon működő cég több mint felében azonosíthatók be a tulajdonosok nemük szerint, és azt látni, hogy ma a beazonosítható cégek között mintegy 2,4-szer több van férfi tulajdonában, mint nőében, és ez a különbség az elmúlt évtizedben alig változott.

Ráadásul sokat számít az életkor is, a fiatal vállalkozók körében a férfiak túlsúlya még nagyobb, és az idősebb korosztályok felé haladva növekszik fokozatosan a nők aránya: jelenleg a legfiatalabb vállalkozói réteg a Z generáció tagjaiból kerül ki, és ebben a korosztályban csupán 35 százalék a női cégtulajdonosok aránya, míg a legidősebb, veterán generációban ugyanez az arány már 52 százalék.

photo_camera Fotó: Maskot/Copyright Maskot

A Visa megbízásából 2022 decemberében az Ipsos készített régiós felmérést, melyben a női vállalkozók helyzetét vizsgálták Magyarország mellett Csehországban és Szlovákiában. A 900 vállalkozó részvételével készült kutatásból kiderült, hogy a nők 54 százaléka a függetlenség reménye miatt vágott bele a vállalkozásba, 24 százalékuk azért, hogy valami újat vagy érdekeset csináljanak, míg 18 százalékuk jobb pénzügyi lehetőségeket remélve.

Érdekes adat, hogy Magyarországon kiemelkedően sokan kezdtek saját ötleteik megvalósításába a járvány idején. Az viszont hasonló volt mindhárom országban, hogy az ötlet megszületése után felpörögnek az események, és a vállalkozók nagyjából fele már fél éven belül belekezd a projektjébe.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy minden második magyar női vállalkozó hamar nehézségekbe ütközik a finanszírozás terén: a cseh és a szlovák társaikhoz képest is nagyobb problémát jelent a számukra, hogy pénzt teremtsenek elő ötletük megvalósításához. Az üzleti növekedés akadályaiként megjelölték még az egyes szakmai ismeretek (IT, pénzügyi), illetve erőforrások (eszközök, humán) hiányát, a családi- és munkakötelezettségek összeegyeztetésének nehézségét, valamint a túlhajszoltságot.

A Visa kutatása révén több problémás terület is kirajzolódott:

a pénzügyek terén majdnem minden negyedik magyar kis- és középvállalkozó előítéletekkel találkozott, amikor vállalkozásához forrást kívánt bevonni,

különbség látszott az önbizalom terén is: a nők több mint fele vallott önbizalomhiányról, míg a férfiaknál ez az arány 50 százalék alatt maradt. (Igaz, ez még mindig magasabb mint a másik két országban: Csehországban 36%-29%, Szlovákiában 43%-28% a férfiak javára.)

és látszott az is, hogy a hazai női vállalkozók több mint fele nem tudja hova forduljon segítségért pénzügyi, jogszabályi kérdésekben vagy ha továbbképezné magát.

Ráadásul a magyar női vállalkozók kétharmada mondta azt, hogy pénzügyi támogatáson túl nagyon szívesen venne részt mentorprogramban, ahol többek között a vállalkozásuk népszerűsítéséről, pénzügyi ismeretek), valamint saját idejük beosztásáról fogadnának szívesen tanácsokat.

Jön a Visa She’s Next

Ezekre a kihívásokra kínálhat választ a Visa globális programja, a Visa She’s Next, ami korábban már számos országban segítette anyagilag és mentorálással a női kis- és középvállalkozókat, és amely most Magyarországon is elindul. A 2020-as indulás óta több mint 260 női vállalkozót támogattak összesen 2,8 millió dollárt meghaladó összeggel, és a program Európában Lengyelországban, Írországban, a balti és skandináv államokban is sikeresen működik.

photo_camera Fotó: Luis Alvarez

Itthon támogatási pályázatként indul el a program, melyben a jelentkezők közül öt női vállalkozót fog a szakmai zsűri kiválasztani, akik 2 millió forintos támogatás mellett 12 hónapig tartó, személyre szabott mentorálást is kapnak. Mint Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője elmondta, a mentorok nemcsak vállalkozási és befektetési területekről, hanem az üzleti oktatás világából is érkeznek majd, és a mentorálás testreszabottan, az adott vállalkozó céljainak és szükségleteinek megfelelően, a mentorral közösen kialakított ütemterv szerint történik majd.

Téged is várnak!

A kiírás alapján a program azoknak, a legalább 51% női tulajdonrésszel rendelkező vállalkozásoknak szól, amelyek, a kezdő lépéseken túl vannak - a pályázó vállalkozásának 2021. január 1. előtt már bejegyzettnek kell lennie -, a megelőző évet pozitív üzleti eredménnyel zárták, és most a bővülés, továbbfejlődés a következő céljuk. Elvárás, hogy rendelkezzenek digitális jelenléttel, ami lehet egy honlap, egy webshop vagy egy aktívan használt közösségi média oldal is. A pályázat már elindult, részletei a Visa magyar honlapján, a www.visa.hu oldalon. A jelentkezéseket interneten keresztül lehet beadni, és egészen 2023. május 21. éjfélig várják.

A programot Magyarországon az ImpactHub és civil szervezete, a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány közreműködésével valósítja meg a Visa. A pályázatok az ImpactHub-hoz futnak be, ők állítják össze a tíz vállalkozóból álló shortlistet, és a beválogatottak lehetőséget kapnak majd, hogy a vállalkozókból és szakértőkből álló zsűrit személyesen győzzék meg ügyükről, vállalkozásuknak működőképességéről.

